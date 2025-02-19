EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ПРОМСЕРВИС

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ТМ ПРОМСЕРВИС, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Ставрополя.

В отобранном образце выявлены отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части превышения электрического сопротивления ТПЖ (до 2%).

Образцы кабельной продукции ТМ ПРОМСЕРВИС отобраны специалистами EL-Комитета впервые. Следует отметить, что второй образец кабеля этого же производителя (ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5) подтвердил свое соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012.

Подчеркнем, что данная продукция реализуется в Ставропольском крае без сертификатов соответствия. На сайте производителя продукции (ООО «Промсервис») опубликованы сертификаты на продукцию данной ТМ, однако некоторые из них уже прекратили свое действие.

Полученные результаты испытаний свидетельствуют о том, что производитель кабельной продукции ТМ ПРОМСЕРВИС не способен обеспечить ее стабильное качество.

Напомним, что EL-Комитет НОПСМ открыт для конструктивного сотрудничества с производителями кабельной и иной электротехнической продукции. Специалисты готовы на высоком профессиональном уровне оказать помощь в перестройке системы контроля качества для обеспечения безопасности выпускаемой продукции.