Готовимся к Cabex 2025. Ожидания от начала кабельного сезона и главный старт отрасли

До выставки Cabex 2025 остается ровно месяц. Сотни компаний, тысячи посетителей приедут с 18 по 20 марта в ЭКСПОЦЕНТР. К этому моменту, будут построены многомиллионные стенды, напечатаны сотни тысяч страниц каталогов и состоится главный старт кабельного сезона. Но что, стоит за этим событием? Какие смыслы, цели и задачи ставят себе участники рынка и что ожидать от предстоящей выставки и 2025 года в кабельном бизнесе.

Изменения в отрасли и выставки происходят быстро, но одно остается неизменным. RusCable.Ru всегда был главным информационным партнером выставки Cabex, помогал развивать и популяризировать выставку на кабельном рынке. С самого основания выставки RusCable.Ru был рядом, следил и показывал выставку, ее участников, возможности и перспективы. Именно сформированное ожидание от выставки создает необходимость ее посещения. RusCable.Ru накопил огромный 25-летний опыт в отрасли и готов поделиться своим видением предстоящего мероприятия, а еще удивлять гостей и посетителей и переводить отрасль на новый уровень визуализации, вместе со своим новым проектом RC3D.ru. О том, почему отрасль переходит на новый уровень в специальном обзоре.

RusCable.Ru поговорил с участниками и посетителями будущей Cabex 2025 в рамках специальной рубрики “Готовимся к Cabex”, провел опросы среди участников рынка и сам подготовил много анонсов и специальных форматов к выставке. О том, почему каждый должен пойти на Cabex 2025 и что он там сможет увидеть, узнать и ощутить в специальном материале.

Текущие цифры и индивидуальный опыт

Уже заявлено 260 участников, 7 стран и не менее 3000 посетителей. В числе постоянных участников: «Акрон Холдинг», «Башпласт», «Гавари Компаундс», «Герда», «Изолятор-Акс», «Камкат», «Камский кабель», «Людиновокабель», ОКБ КП, НПП «Полипластик», Prysmian Group, «Рика Групп», «Сарансккабель», Sigma Corporation, «Смоленскэлектрокабель», «Спецполимермаш, «Томсккабель», «Транскул», «Трансэнерго», «Ункомтех», «Уралэлектромедь», «Цветлит», «Эко Компаунд Групп», «Элемента Групп», «Электротехмаш», «Элинар», «Эм-Кабель», «Энергоинновации», «Энергокабель» и многие другие.

Что это значит? Фактически каждый участник кабельного бизнеса так или иначе станет посетителем, участником или соприкоснется с информацией с выставки Cabex 2025. При текущем объеме экспонентов и посетителей выставка перестает быть одинаковой для всех и предоставит каждому посетителю свой физический и информационной маршрут. Вдумчиво охватить выставку и всех участников просто нельзя. На первое место выходит индивидуальный опыт и цели посетителей и участников.

Cabex 2025 окончательно перешагнул максимально воспринимаемый размер на одного посетителя, впитал в себя компетенции не только кабельного бизнеса, дистрибуции и эксплуатации, но и все основные технические аспекты: оборудование, материалы, технологии, сервисы, логистику, маркетинг и десятки поддерживающих индустрий. Выставка перестала быть “кабельной” и “энергетической”, она стала мультидисциплинарной, где кабель - это основа для всего. Кабельные заводы и трейдеры теперь не просто представляют свои продукты и проводят переговоры, они являются фундаментом для большого числа смежных индустрий, от нефтехимии до IT-сектора.

У каждого будет всего 3 дня на свой уникальный маршрут Cabex 2025. Придется выбирать, что посетить, что посмотреть, послушать и с кем поговорить, а это значит, что впечатления и результативность для каждого участника и посетителя будет сильно отличатся. .

Будущее без проводов? Пересобранная деловая программа прикладного характера

Деловая программа Cabex 2025 года шокирует заголовком. Второй и третий день деловой программы занимает конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды». Но пусть такое громкое название не пугает кабельщиков - речь, скорее не про отказ от производства кабеля а про трансформацию бизнеса и адаптацию к новым бизнес-моделям. Что если кабельный завод будет продавать кабель “как сервис” или “по подписке”, что ожидают индустрии, которые активно потребляют кабель? В числе спикеров и научные деятели, представители IT-компаний, специалисты по материалам, полимерам и представители Заказчиков и проектировщиков. Конференция обещает не зацикливаться на контуре “Фальсификат-контрафакт”, а постарается реально заглянуть в будущее индустрии и найти эффективные бизнес-модели.

Звездным гостем конференции станет ведущий российский футуролог Данила Медведев, известный своими идеями и выступлениями по темам физического бессмертия, трансгуманизма, крионики, киборгизации и усиления интеллекта. Кроме инновационных проектов спикер известен тем, что в течение двух лет был автором и ведущим передачи «Программа на будущее» на телеканале Наука 2.0, где с помощью привлеченных экспертов и команды аниматоров описал и показал наше среднесрочное будущее. Какое нас ждет будущее и действительно ли мы откажемся от кабелей и проводов? Об этом узнаем во второй день выставки.

День первый. Обязательно к посещению

Знания ВНИИКП и аналитика Ассоциации “Электрокабель”

Первый день выставки Cabex 2025 обязателен для посещения всех мероприятий деловой программы. Лучше не планировать встречи и переговоры, а выделить время для обучения, обсуждения и повышения технического уровня.

Мощная деловая программа в центре которой находится доклады ВНИИКП и Ассоциации “Электрокабель” образуют базис понимания и развития отрасли. Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» пройдет с 11:30 до 17:00 и затронет ключевые темы для всего кабельного сообщества. От анализа ситуации в отрасли, до передовых научных разработок, стандартизации, взаимоотношений государства и бизнеса и, конечно, новых технических решений, разработок в части кабельного бизнеса, энергетики, электротехники и связи.

Конференция будет включать в себя топовые доклады, которые прошли “проверку” на собраниях и секциях Ассоциации “Электрокабель” и уникальные материалы ВНИИКП. Фактически это единственная возможность для широкой аудитории узнать о том, что происходит в высшей лиге кабельного бизнеса и получить основу и достоверные данные об отрасли. Именно информация из открытых докладов на выставке Cabex является по сути единственным источником проверенной информации и отправной точкой для маркетинговых исследований в области кабельного бизнеса.

Персона года. Высшая лига кабельного бизнеса

Кроме технической части первый день Cabex — это еще и церемония открытия выставки и вручения наград в конкурсе “Персона года кабельного бизнеса” — специальной награды Ассоциации “Электрокабель” и RusCable.Ru. Премия «Персона года» — это новая традиция Ассоциации «Электрокабель», которая зародилась на 83-м Общем собрании Ассоциации «Электрокабель».

Автором инициативы стал Александр Гусев и медиахолдинг «РусКабель», который провел персональный опрос более 140 представителей кабельного бизнеса из чего был сформирован список победителей. Премия в 2023 году получилась по-настоящему «народной», ведь каждый участник мог предложить до 10 персон без необходимости обоснования выбора.Можно было выбрать даже себя или рядового кабельщика, который работает на оборудовании. Ограничений нет. В 2025 году опрос был проведен повторно и уже сформирован список победителей. Кто станет “Персоной года” останется интригой до 86 Общего собрания АЭК, а публичная церемония вручения наград пройдет на Cabex 2025 сразу после официального открытия.

Кто стал главными персонами 2023 года можно узнать на специальной странице Ассоциации "Электрокабель".

Битва креатива и конкурс RusCable PR Challenge сезона 2025

Завершится первый день выставки Cabex церемонией подведения итогов конкурса RusCable PR Challenge сезона 2025, где будут отмечены самые яркие и креативные проекты в сфере PR и маркетинга на отраслевом рынке. Будут выбраны победители в шести специальных номинациях и трех дисциплинах зрительского голосования. В жюри - представители отраслевых Ассоциаций и победители предыдущих сезонов RusCable PR Challenge. Церемония пройдет с огоньком, а команда RusCable.Ru готовит сюрпризы для церемонии. Каждому маркетологу к посещению обязательно!

Узнать подробности конкурса и проголосовать в народном голосовании можно на странице RusCable PR Challenge.

Лучший инновационный продукт

На Cabex 2025 будут подведены и итоги конкурса “Лучший инновационный продукт”. «Лучший инновационный продукт» — конкурс инноваций участников выставки Cabex, призванный выявить передовые достижения в индустрии кабельно-проводниковой продукции, а также отметить качественные улучшения существующих на рынке продуктов.

Всестороннюю оценку инновационных разработок проводит экспертное жюри. В конкурсную комиссию входят специалисты ОАО «ВНИИКП», АЭК, имеющие большой научный и практический опыт в области создания, внедрения наукоемкой кабельной продукцией. Победа в конкурсе «Лучший инновационный продукт» подтверждает статус лидера рынка и позволяет выделить свой продукт среди конкурентов. Интрига в конкурсе сохраняется до момента объявления результатов. Чьи разработки будут отмечены в 2025 году?

Ожидания участников Cabex 2025

Подготовка к выставке в нашей компании обычно начинается ещё в ноябре. Мы стараемся очень ответственно подходить ко всем этапам подготовки: тщательно отбираем образцы материалов и комплектующих, которые собираемся представлять. Посетители могут не только ознакомиться с технической информацией, представленной на буклетах и листовках, но и «потрогать» продукты, которые мы представляем.Вся компания заинтересована в удачном проведении выставки, поэтому мы тщательно продумываем оформление стенда, его удобство для посетителей и возможность ознакомиться с поставляемыми нами материалами. Основная идея - это презентация поставляемых продуктов, возможность воочию посмотреть и убедиться в качестве наших материалов и некоторых комплектующих. Так же, конечно, мы настроены на привлечение новых клиентов и партнеров.

Наталья Голубцова

Генеральный директор КиТ-Трейд

Стенд КиТ-Трейд, Авар-Композит и Mikronix на выставке Cabex 2024

У завода ГОСТКАБЕЛЬ большой опыт участия в международных выставках. Наши главные ценности – качество по ГОСТ и высокий профессионализм. Дизайн стенда отражает дух предприятия. Строгие линии, четкие формы, изящные металлические элементы создают яркий арт-объект, который позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи. На выставке будет продемонстрирован широкий ассортимент образцов кабеля для строительного сектора. Продукция завода ГОСТКАБЕЛЬ – основа надежной инфраструктуры будущего. На изделиях ГОСТКАБЕЛЬ возводятся крупные социальные, жилые, промышленные объекты нашей страны. Выставка Cabex – идеальная платформа для выстраивания продуктивных бизнес-отношений и демонстрации продукции.

Завод ГОСТКАБЕЛЬ

Официальный комментарий предприятия

Мы акцентируем внимание на и наиболее востребованных товарах. На данный момент разрабатываемые образцы продукции проходят проверку на качество исполнения и соответствие стандартам. Важным аспектом является создание информационных материалов, новых промороликов, которые помогут посетителям больше узнать о продукции ККЗ. Основной стратегией нашего участия в Cabex является демонстрация качества и ряда преимуществ продукции Калужского кабельного завода. Мы стремимся не только представить нашу продукцию, но и показать, как она может решать конкретные задачи клиентов.

Наталья Тарасенко

Руководитель отдела маркетинга Калужского кабельного завода

На выставке Cabex мы традиционно представляем образцы всей производимой продукции в натуральном виде для того, чтобы потребитель воочию увидел качество материалов, исполнение и т.д. В этом году ЭКМ Холдинг представит продукцию специального назначения для опасных промышленных объектов и взрывоопасных производств, а также кабели силовые 110 – 500 кВ энергетического назначения. Выставка является хорошей площадкой для презентации новинок – в этом году мы продемонстрируем кабель шахтный ИнСил(Ш) на напряжение 1140 В.

Марина Белова

Руководитель отдела рекламы и PR ЭКМ-Холдинга

На выставке будут представлено новая линейка оборудования, а именно экструдер и отдающее устройство. Cabex для нас — это традиция и главная демо-площадка для нашего оборудования в России.

Данил Смирнов

Руководитель Xinming в России и СНГ

К подготовке выставочных экспонатов «Спецкабель» подходит комплексно, стараясь представить максимально широкий спектр своих разработок. Компания не делает акцент на отдельных продуктах, а стремится продемонстрировать разнообразие своего ассортимента. Это обусловлено тем, что выставка Cabex привлекает специалистов из различных отраслей, и такой подход позволяет охватить интересы широкой аудитории.

Евгения Харитонова

Зам. руководителя отдела маркетинга НПП СПЕЦКАБЕЛЬ

Подготовка к выставкам — важная часть нашей работы. На Cabex 2024 мы впервые представили наши комплектующие и запасные части, и было приятно увидеть такой интерес к нашему оборудованию. Выбор определенного экспоната исходит из анализа продаж. На Wire 2024 мы расширили ассортимент, добавив запчасти для линии Конформ от ведущих китайских производителей. Получая обратную связь от посетителей, мы понимаем, что наш ассортимент действительно вызывает интерес. На Cabex 2025 планируем привезти ещё больше новых идей и решений. Выбор определенного экспоната исходит из анализа продаж за прошедший год. Сейчас, параллельно с активной работой над запросами новых партнеров, мы погрузились в подготовку к Cabex 2025. У нас масса идей, и команда работает на все 100%, чтобы наш стенд стал не просто выставочной площадкой, а центром общения и обмена опытом. Лично я с нетерпением жду встречи с клиентами, с которыми я общаюсь удаленно, работая в Китае!

Фатима Курманбек

Специалист по работе с комплектующими и запчастями Habsans

Подготовка выставочных экспонатов — это комплексный процесс, который начинается с тщательного планирования. В этом году мы подошли к концепции участия в выставке творчески. Мы будем презентовать наш продукт — медную катанку, которая является «пятым элементом» в создании кабеля. Катанка завода АМК — это важный компонент, обеспечивающий высокую проводимость и надежность для кабельных решений. На нашем стенде посетители смогут увидеть на экране наш завод и процесс производства этой самой катанки, что позволит лучше понять ее ценность и качество.

Подлепенец Владимир Иванович

Генеральный директор АМК

Мультидисциплинарность

Выставка Cabex 2025 стала еще более мультидисциплинарной. Кабельный бизнес трансформируется и требует новых подходов. Это отражается и в деловой программе и в составе экспозиции. Большое внимание уделяется IT-решениям, способам повышения производительности на заводах, решениям по оптимизации проектирования и прокладки кабельных линий. Заметен очевидный тренд на создание решений, вместо классического “продуктового” подхода.

РКС-Пласт показывает сразу кабельные системы на макете.

Значительное место в экспозиции уделено полимерным решениям и инновациям в кабельном бизнесе. Gavary Compounds, GENESIS, ЭКО КОМПАУНД ГРУПП и другие компании представят свои материалы, а в рамках деловой программы участников ждут доклады от СИБУРа и International Plastic Guide.

Список поставщиков оборудования и решений тоже впечатляет. Российский рынок буквально открыли для себя десятки китайских компаний, которые увидели возможности для поставок. Будут и традиционные участники выставки - Xinming — генеральный спонсор Cabex 2025, быстрорастущая компания и бренд Habsans и другие.

Интересно, что выставка стала привлекать и дилерские структуры не только как посетителей. Среди участников можно отметить 2M, АЙДИЭЛЕКТРО, КВИН и других игроков дистрибуции. Топовые трейдеры пока игнорируют Cabex в качестве выставочной площадки и предпочитают быть посетителям на стендах.

Суперколлаборации и холдинги

Кабельный рынок меняется, укрупняется, структурируется и кластеризуется. Площади, которые занимают крупные холдинги и связанные компании из года в год растут. В центре, конечно, АКРОН-ХОЛДИНГ с его быстрорастущим потрфолио заводов. Наверняка на общем стенде будут не только НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ”, но и свежеприобретенный завод “ЭЛКАП”, “Электрощит-Самара” и структуры компании - СКТ Групп и ИНКАТЕХ. Как именно распределить место и внимание аудитории на выставке и создать “зонтичный” бренд таких разных компаний и предприятий — увидим на огромном стенде АКРОН-ХОЛДИНГА.

Акрон-Холдингу будет не просто сохранить идентичность всех брендов, визуально подружить между собой СКТ Групп, ИНКАТЕХ и другие активы. Как справятся с этой задачей в компании увидим на предстоящей выставке. Возможно, что будет создан новый "зонтичный" бренд для всех кабельных активов.

Победитель в номинации “Лучший стенд Cabex” завод “ЦВЕТЛИТ” на этот раз официально разделит площадь с заводом “МАГНА”, который обновил фирменный стиль и маркетинговые материалы в 2025 году. Стенд будет представлен в выдержанном и спокойном деловом стиле, представляющий посетителям максимальный уровень комфорта с минимум визуального мусора. Несколько больших экранов, аккуратно вписанные логотипы с мягкой подсветкой, комфорт и стабильность. Нельзя назвать это коллаборацией, это, скорее сочетаемость. ЦВЕТЛИТ и Магна явно будут в центре внимания, в то время как ЭКО КОМПАУНД ГРУПП будет выставляться отдельно.

Концепт-арт совмещенного стенда Магна-Цвелит. Предприятия будут работать в общем пространстве. Выглядит очень стильно, сдержанно и аккуратно. Заявка на лучший стенд.

Будут представлены и стенды холдингов УНКОМТЕХ и ХКА, которые, скорее всего продолжат плавное развитие своего корпоративного стиля. На новое место, ближе к ВНИИКП и Ассоциации “Электрокабель” переедет стенд ТД ВНИИКП, завода “Электропровод” и “Мемотерм”. Здесь ожидается креатив. Как можно подружить игривую мультяшную графику маскота-саламадры Мемотерма, логотип Электропровода с советской наградой и экстравагантный театральный логотип ТД ВНИИКП на одной площадке будет интересно.

Формальные и неформальные холдинги занимают центральную часть экспозиции выставки Cabex. УНКОМТЕХ сохраняет идентичность брендов КИРСКАБЕЛЬ и ИРКУСТККАБЕЛЬ, но открыто позиционирует себя как крупнейший кабельный холдинг.

Стенд ХКА на выставке Cabex 2024. Холдинг постепенно отказывается от брендов заводов и все оформляем под единым стилем ХКА.

Совмещенный стенд Ассоциации "Электрокабель" и ВНИИКП.

Борис Васильев и Александр Гусев на Cabex 2024. Как будет выполнен стенд ТД ВНИИКП в 2025 году и будут ли выделяться отдельные бренды - большой вопрос.

Значительные площади займут сразу два неофициальных Саранских холдинга. Стенды “Сарансккабель”, “Уральский завод пластификаторов” и “ЭПРОМЕТ” будут выступать единым фронтом с разделенными зонами переговоров, а остров группы компаний “ОПТИК-ЭНЕРГО” по традиции ответит на вопросы импортозамещения и инноваций.

Стенд УЗП на выставке Cabex 2024

Стенд ЭМ-КАБЕЛЬ (ОПТИКЭНЕГО) на Cabex 2024

Связей между предприятиями и участниками больше, чем кажется. Например, ChinaCable.Ru имеет договоренности с компаниями-участниками из Китая и наверняка будет коллаборировать с их стендами, Орловский кабельный завод представит полимерное предприятие PlastCraft, удлинители Пилот и целый портфель брендов группы компаний ULC, а логотип Ассоциации “Электрокабель” будет наклеен на каждый второй стенд. Связей в отрасли все больше и это заметно даже при анализе “карты” размещений.

Компаний-одиночек все меньше на кабельном рынке. На первое место выходят холдинги. Рынок укрупняется.

Интересно, что покажет на своем стенде НПП “ГЕРДА” — настоящая легенда кабельного бизнеса. Будет ли нас ждать новая модификация ГЕРДАКАРА или на стенде разместится что-то из ретро-коллекции автомобилей — узнаем уже на выставке, но главное, чем удивляет НПП “ГЕРДА” — это своими кабельными решениями, скоростью и качеством их проработки и реализации. Новые слои, новые компоновки, компактность и 100% защита от контрафакта за счет старого и надежного способа с вплетением нитей в свои кабели, а еще металлорукав собственного производства, различные гермовводы и соединители, комплексные решения безопасности и организации управления и электропитания на сложных объектах. Определенно НПП “ГЕРДА” покажет не только классический плакат с “эволюцией”, но и что-то интересное, импортоопережающее или даже создающее новые ниши на кабельном рынке. НПП “ГЕРДА” — это фактически тоже неформальный холдинг, который играет значительную роль на рынке.

Российский электромобиль ГЕРДАКАР. Фото Cabex 2024. О том почему ГЕРДА — это легенда кабельного бизнеса и при чем тут автомобиль можно узнать в сериале и спецпроекте RusCable.Ru "По следам ГЕРДЫ".

Тренды в дизайне

Главная тема выставки Cabex 2025 — это будущее кабельного бизнеса. Сдержанный футуризм, инновации и, наверное, сдержанный оптимизм, ожидание не апокалиптического будущего, а прогресса. Конечно эта тема выставки, которая найдет свое отражение в оформлении входных зон и зоны деловой программы, но это ощущение NEXT GEN, которое приходит в отрасль будет чувствоваться и в дизайне экспонентов, образцах и рекламных материалах.

Экранов на выставке будет еще больше, а контент интереснее. В части визуализации кабельщики идут вперед.

RusCable.Ru посмотрел концепт-арты некоторых стендов и сам принял участие в большом количестве дизайнерских проектов и задач экспонентов. Студия дизайна RC3D.ru к выставке Cabex реализовала несколько десятков задач и проектов разного уровня для экспонентов. Это и интерактивная графика и видеоролики для мониторов на стендах. Среди интересных проектов - имитация искусственного интеллекта на экране с совмещением рендеров кабельной продукции, классические “повороты” и анимации кабельных изделий и интерактивные заставки. Много работы студии можно будет буквально потрогать и унести с собой. Компании обновили свои каталоги и визуализацию кабельных изделий. Среди работ студии и классическая 2D-графика и анимации и интерактивные элементы. То, как меняется визуализация в кабельном бизнесе похоже на прогресс графики в видеоиграх. Сейчас наступает время NEXT GEN графики, которую реализуют компании вместе со студией RC3D.

Еще на выставке будет больше света. От стандартных застроек компании приходят к дизайнерским решениям с дополнительным контурным и заполняющим светом, создают интересные светотехнические решения. Определенно уровень выставки растет и это двигает индустрию вперед. Даже стандартная застройка обыгрывается плавными формами, градиентами, вставками из материалов разной текстуры и формы. На Cabex 2025 компании по-настоящему подготовили интересные стенды с комплексным подходом.

Девушки в ярких юбках в новом фирменном стиле НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ" очень понравились публике в 2024 году

Например, НПП “СПЕЦКАБЕЛЬ” каждый год выходит с интересной концепцией. В 2025 году они буквально оседлали волну кабельной отрасли с концепцией серфера, который отлично дополняет обновленный фирменный стиль, разработанный студией Артемия Лебедева год назад. Волны — это и кабели и инновации и постоянное движение. Действительно НПП “СПЕЦКАБЕЛЬ” является законодателем моды в кабельной индустрии и, скорее всего, сохранит это звание в 2025 году.

Концепт-арт стенда НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ" на Cabex 2025. Единая концепция рекламной кампании, мягкие линии, свет, глубина. Это, определенно, один из законодателей моды на стендостроение в новом сезоне Cabex 2025.

Какой стенд станет по-настоящему лучшим и эффективным на предстоящей Cabex 2025 узнаем уже через месяц, но вспоминаем, что часто побеждает не цена, сложность или площадь, а скорее правильный подход к позиционированию. Так, одним из лучших стендов прошлого года стала компания DATA CABLE с простым слоганом про производство по OEM. Просто, понятно, четко.

Может быть не самый красивый, дорогой и большой стенд на прошлогодней выставке, но именно DATA CABLE отметили в номинации на "Лучший стенд" за эффективную презентацию и понятный посыл рынку в конкурсе RusCable PR Challenge сезона 2024

Что готовит RusCable.Ru?

Главный информационный партнер выставки Cabex 2025 портал RusCable.Ru и медиаходинг “РусКабель” тоже будет представлен по-новому. В год своего 25-летия порталу стало тесно в формате открытой студии, стенд увеличил площадь в два раза и будет разделен на тематические зоны и активности. Останется студия, интерактив от команды контента и дизайна, зона переговоров, необычная обложка журнала Insider и много других деталей, которые расскажут о портале, услугах, форматах и сервисах и обозначает единство информационного и физического пространства выставки.

Для всех будет доступна фотозона RusCable Insider. Очень необычная фотозона.

Открытая студия на этот раз будет закрыта от посторонних глаз. На фото студия на Cabex 2018.

Кроме интересного стенда команда RusCable.Ru приготовила и множество активностей и событий внутри Cabex 2025:

Церемония “Персона года кабельного бизнеса”

Церемония пройдет в первый день выставки 18 марта на главной сцене сразу после открытия. Будет вручена высшая награда, отражающее признание профессионального сообщества кабельного бизнеса.

Конкурс RusCable PR Challenge

Яркое соревнование креативных и PR-команд отраслевого рынка. Подведем итоги, вспомним самые яркие рекламные компании, проекты и отметим тех, кто двигает кабельную индустрию.

Узнать про конкурс и проголосовать можно на странице RusCable PR Challenge

Интерактивные форматы RC3D.ru

Команда RC3D.Ru продемонстирует разные способы визуализации кабельной продукции, покажет как можно сделать кабель красивым и использовать AR в кабельном бизнесе. А еще команда студии приготовила специальные “конверты” и 3D-cувениры для участников выставки.

Работы из публичного портфолио студии дизайна RC3D.ru. Работы в рамках выставки под NDA, но вы увидите их на стендах и в каталогах компаний-участников Cabex 2025.

Заседание RusSALO Club

Во второй день с 15:30 и до закрытия выставки на стенде RusCable.Ru пройдет заседание RusSALO Сlub во главе с руководителем объединения Евгением Ферафонтовым. Стенд будет полностью передан под руководство Форумчан и друзей RusCable.Ru. В программе обсуждение вопросов развития сообщества, дегустация сала, напитков, неформальное общение и все то за что мы любим RusSALO Club и Форум RusCable.ru. Будут обсуждаться настоящие темы для настоящих кабельщиков.

Предыдущее заседание проходило в зоне музея кабельной отрасли. Фото Cabex 2024.

Осторожно! Кабель!

В течение выставки будет проведена и неофициальная церемония вручения переходящей награды “Осторожно! Кабель” за самую яркую историю, связанную с фальсификатом и контрафактом на кабельном рынке. Проведет церемонию ведущий шоу RusCable Live и обозреватель RusCable.Ru Сергей Кузьминов. Какой кабель, производитель или участник рынка получит золотую табличку “Осторожно! Кабель”? Узнаем по итогам выставки Cabex 2025.

Кто станет "Королем фальсификата?" Узнаем скоро...

Последние недели

Выставка стартует 18 марта. Времени осталось совсем мало. Единственное, что можно успеть и сделать каждому кабельщику — это запланировать посещение выставки, подготовить базу для переговоров и понять, что Cabex 2025 — это старт, но дистанция будет длинной и сложной. Если пропустить старт - нагонять будет сложнее, но если не прийти на старт, то в гонке принять участие не получится.

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