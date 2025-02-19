Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» открыл двери для старшеклассников орловской школы №5

Для ребят эта экскурсия стала настоящим погружением в мир современного высокотехнологичного производства. Они увидели, как из меди, пластика и других материалов создаются кабели, которые мы используем каждый день, и вспомнили, как знания из уроков физики и химии работают в реальной жизни.

Ученики побывали в цехе электролиза и переработки меди, понаблюдали, как вытягиваются и скручиваются токопроводящие жилы, покрываются изоляцией, броней и защитной оболочкой. Узнали, для чего в кабельном производстве используется тальк и почему нельзя опускать руки в охлаждающую ванну.

Сейчас перед выпускниками стоит важный выбор — кем стать в будущем. Экскурсия показала им, как устроено современное производство, какие специалисты здесь работают и какие перспективы открываются перед теми, кто выберет техническую профессию.

Но даже если их путь не будет связан с производством, они точно расширили свой кругозор, узнали много нового и интересного, в том числе о возможностях работы на Заводе. Может, через несколько лет мы увидим кого-то из них в нашей команде.