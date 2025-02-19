На реконструкцию участка западного подъезда к Краснодару готовы направить более 2,6 млрд рублей

Для реконструкции участка западного подъезда к Краснодару ищут подрядчика: информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена на портале Госзакупок.

Речь идет о реконструкции участка западной подъездной дороги с 12-го по 16-й км в Краснодаре. Максимальная цена контракта составляет более 2,667 млрд рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 марта, победителя планируют определить 11 марта. Срок исполнения контракта заканчивается летом 2027 года.

Согласно конкурсной документации, реконструируемый участок дороги является магистральной улицей районного значения. В ходе работ запланировано строительство шумозащитных экранов, переустройство сетей, монтаж наружного освещения и прочие работы.

Ранее сообщалось, что весной 2025 года планируют заключить контракт на реконструкцию участка западного объезда Краснодара от Немецкой деревни до улицы Средней. Западный обход (подъезд) планируют расширить.

Также добавим, что с лета 2023 года в Краснодарском крае открыт Дальний западный обход Краснодара в составе платной трассы М-4 «Дон».