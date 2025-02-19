Обход Дербента планируется построить до конца 2028 года

4 часа назад
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Источник:
Росавтодор
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В Республике Дагестан продолжается строительство нового участка с 917-го по 949-й км трассы Р-217 «Кавказ» в обход самого южного города России – Дербента. Масштабный объект вошел в Государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Двухполосный участок дороги на популярном логистическом и туристическом направлении не справлялся с возросшим трафиком – до 35 тыс. автомобилей в сутки. В час пик здесь образовывались заторы, снижался уровень транспортной и экологической безопасности.

Новый отрезок трассы пройдет западней города: он возьмет начало от выезда из Мамедкалы и, минуя Дагестанские Огни и Дербент, будет вести до примыкания к основному направлению трассы Р-217 «Кавказ» на выезде из села Араблинское. Проектирование маршрута велось с учетом расположения объектов культурного наследия народов России, границ города, а также территории природного парка «Джалган».

В ходе работ специалисты устроят дорожную одежду с использованием современных и качественных материалов. Ширина проезжей части составит 15 м, а каждой из четырех полос – по 3,7 м. С каждой стороны проезжей части укрепят обочины.

Проектом предусмотрено возведение четырех двухуровневых транспортных развязок: в начале и в конце объездной трассы, а также через две региональные дороги (Подъезд от Р-217 «Кавказ» к селу Митаги и Дербент – Хучни – Хив). На объекте построят четыре путепровода в составе транспортных развязок, две эстакады через лога и два моста через Огнинский канал и балку Саралемпеды. Возведут и два тоннеля (правый и левый) под Дербентской стеной.

На всем протяжении 33-километрового объекта построят линии электроосвещения, бетонное ограждение по оси проезжей части, а по краям – металлическое. Ширина разделительной полосы составит почти 3 м. Установят и новые дорожные знаки, направляющие устройства, нанесут термопластиковую разметку.

Для жителей населенных пунктов, прилегающих к федеральной трассе, устроят восемь автобусных остановок и три надземных пешеходных перехода, а в населенных пунктах, попадающих в зону акустического дискомфорта, предусмотрена установка шумозащитных экранов.

Для водителей построят две площадки отдыха вместимостью по 50 машин (40 легковых и 10 грузовых), которые оборудуют беседками, туалетами и мусорными контейнерами. Также будут устроены две площадки для размещения многофункциональных зон дорожного сервиса.

Вблизи парка «Джалган» появится проход для диких животных. Всего на объекте планируется устроить три проезда для сельскохозяйственной техники и прохода домашнего скота.

Ожидается, что реализация проекта обеспечит высокую пропускную способность международного транспортного коридора «Север – Юг», в состав которого входит трасса Р-217 «Кавказ». Строительство новой транспортной артерии позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения, освободить городские улицы от транзита и улучшить экологическую обстановку в жилой зоне.

*** Город Дербент в Республике Дагестан расположен в 50 км от государственной границы Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Транзитный транспорт из Армении, Азербайджана, Прибалтики, Белоруссии, Ирана, Турции и других государств неизбежно попадает на улицы города ввиду отсутствия альтернативного маршрута.

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