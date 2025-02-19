Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B3

4 часа назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Технический комитет РНК СИГРЭ информирует:

О создании в рамках Исследовательского комитета (SC) СИГРЭ:

B3 - новой рабочей группы (WG): WG B3.69 Process Requirements for Commissioning and Inspection of Air Insulated Substations (AIS) and Gas Insulated Substations (GIS).

С общей информацией об участии в рабочих группах СИГРЭ, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в рабочей группе, можно ознакомиться по ссылке.

Количество членов рабочей группы от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих Исследовательских комитетах СИГРЭ можно ознакомиться в таблице по ссылке.

В случае заинтересованности в участии (форма резюме участника РГ для заполнения доступна по ссылке) или при наличии вопросов, связанных с членством в рабочих группах СИГРЭ, просьба обращаться в РНК СИГРЭ по адресам электронной почты science@cigre.ru и cigre@cigre.ru.

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов рабочей группы будет приниматься Председателями соответствующих Исследовательских комитетов СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

С полным актуальным списком рабочих групп СИГРЭ, открытых для участия, можно ознакомиться по ссылке.

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