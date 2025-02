Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B3

На сайте издания СИГРЭ ELECTRA доступен новый выпуск журнала за февраль 2025 года. Журнал доступен бесплатно для членов СИГРЭ или по платной подписке для всех желающих. Содержание номера: — Editorial — Global Connections The European electricity market — its malfunctions and their consequences Bridging the Workforce Gap: Empowering Women to Engineer the Power Evolution How can governance