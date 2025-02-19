Российские компании вложат более 3 млрд рублей в строительство межвузовского студенческого кампуса в Забайкалье

Поддержку строительству межвузовского университетского кампуса в Забайкальском крае окажут пять российских компаний. Соглашения с индустриальными партнерами «Дальцветмет», «Корпорация Мосстройтранс», «Норникель», «Удоканская медь» и «Хайлэнд Голд» подписал глава региона Александр Осипов в присутствии заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука. Общая сумма финансирования на 2026-2028 годы составит 3,2 млрд рублей.

«Сотрудничество региона с индустриальными партнерами откроет новые возможности для развития Забайкальского края. Особенно примечательно, что еще на этапе проектирования представители реального сектора экономики готовы взять на себя конкретные финансовые обязательства. Такое взаимодействие обеспечит гарантированную дополнительную финансовую поддержку проекта и ускорит процесс строительства и оснащения кампуса современными технологиями и инфраструктурой», — отметил Андрей Омельчук.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выделил два важных направления работы будущего кампуса — гуманитарное и горнодобывающее.

«Раньше, несмотря на накопленные технологии и опыт в этой сфере в советское время, мы больше опирались на инженерное, исследовательское и научное обеспечение зарубежья. Сейчас мы меняем подход. Забайкалье — место с большим количеством запасов и проектов по горной добыче. При этом является главной точкой взаимодействия России и Китая. Все это влияет на наше качество жизни, нашу экономику. Поэтому мы создаем в крае такой университетский кампус, который нацелен на решения технологических, исследовательских, научных вызовов и обеспечение кадрами», — сказал Александр Осипов.

В новом кампусе будут учиться студенты, аспиранты и ординаторы Забайкальского государственного университета, Читинской государственной медицинской академии, Забайкальского аграрного института, Забайкальского института железнодорожного транспорта и Читинского института Байкальского государственного университета. На базе кампуса будут готовить специалистов по принципиально новым образовательным программам в области недропользования и геотехнологий, транспортно-логистических систем, биомедицинских и гуманитарных технологий. Помимо высшего образования, можно будет получить дополнительное профессиональное.

Сеть современных кампусов создается в России по поручению Президента Владимира Путина в России. В настоящее время в разных регионах страны проектируется и строится 17 таких студгородков. К 2030 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40.

С 2025 года федеральный проект «Создание сети современных кампусов» реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети».