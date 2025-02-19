ВТБ выделит 3,2 млрд рублей на расширение сети дата-центров

ВТБ предоставит проектное финансирование ГК Key Point для строительства нового центра обработки данных в индустриальном парке Craft в Свердловской области. Объем финансирования составит 3,2 млрд рублей.

ГК Key Point – российский поставщик услуг дата-центров в регионах России. Емкость строящегося центра обработки данных составит 880 ИТ-стоек, общая мощность – 11,0 МВт. Оборудование будет обладать высоким уровнем отказоустойчивости, с минимальным временем простоя в случае нештатной ситуации (не более 1,6 часа в год). Площадь объекта превысит 6,5 тыс. кв. м. Проект будет реализован в два этапа, запуск первой очереди запланирован на конец 2025 года, завершить строительство компания намерена к маю 2026 года.

«ВТБ заинтересован в создании качественной импортозамещенной ИТ-инфраструктуры для российских технологичных компаний. В этом заинтересованы интернет-провайдеры и ИТ, медицинские и образовательные учреждения, предприятия ТЭК и финансового сектора, а также промышленные, транспортные и логистические компании. Повышение мощности российских дата-центров – очень востребованное направление и мы со своей стороны рады способствовать развитию этого сектора», – рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

«Мы увеличиваем возможности наших центров обработки данных, чтобы еще больше компаний могли работать и развиваться без лишних затрат на создание собственной ИТ-инфраструктуры. Ключевой акцент мы делаем на отказоустойчивости оборудования и соответствии самым высоким требованиям информационной безопасности. В среднесрочной перспективе мы рассчитываем увеличить число ЦОДов, где расположится свыше 10 тыс. ИТ-стоек. Особо значимую роль играет поддержка ВТБ, благодаря которой наши планы гарантированно реализуются», – сообщил Евгений Вирцер, основатель ГК Key Point.

ГК Key Point развивает региональную сеть центров обработки данных, одним из приоритетов которой является развитие независимости технологической и информационной инфраструктуры страны в новых условиях, которое невозможно без совершенствования ИТ-инфраструктуры в регионах.

Первая очередь первого ЦОД сети ГК Key Point во Владивостоке емкостью 440 ИТ-стоек запущена в эксплуатацию в феврале 2023 года. В настоящий момент завершается строительство дата-центра в Новосибирске общей емкостью 880 ИТ-стоек, финансируемое Банком ВТБ.

Все дата-центры проходят сертификацию Uptime Institute на соответствие уроню отказоустойчивости Tier III и PCI DSS, подтверждающую высокий уровень информационной безопасности для осуществления хранения, обработки и передачи данных платежных карт, а также аттестацию ФСТЭК России согласно закону 152-ФЗ «О персональных данных».