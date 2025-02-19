В Калужской области появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Подрядные работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном выполнят в г. Козельске, сообщает RosTender.info.

Заявку на участие в тендере на выбор подрядной организации можно подать до 7 марта.

Комплекс с бассейном предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий для людей различного возраста. Планируется строительство одноэтажного здания, с техническим подпольем под зданием для размещения чаш бассейнов и прокладки инженерных коммуникаций. Размещение основных и вспомогательных помещений комплекса будет выполнено с учетом их функционального назначения и степени взаимосвязи друг с другом. Планируемая пропускная способность комплекса с бассейном - 78 человек в смену. Срок выполнения работ 518 календарных дней. Цена контракта составляет 421 млн рублей.