В ОЭЗ «Технополис Москва» будут выпускать крупногабаритные жилые модули

«Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх» получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Предприятие специализируется на производстве уникального железобетонного модуля площадью до 100 квадратных метров, предназначенного для возведения жилых, общественных, административных зданий и объектов социального назначения. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно наращиваем производство в критически важных отраслях промышленности. Новый резидент ОЭЗ Москвы уже запустил первую очередь предприятия по изготовлению крупногабаритных жилых модулей. В стадии строительства находятся еще два объекта – завод железобетонных изделий и фасадный завод. Общая площадь будущего производственного комплекса превысит 160 тысяч квадратных метров, здесь будут выпускать около 550 тысяч квадратных метров готовых изделий ежегодно. Инвестиции в реализацию проекта составят более 12,5 миллиарда рублей, дополнительно в городе будет создано около 3 тысяч новых рабочих мест», – рассказал Максим Ликсутов.

«Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх» функционирует по принципу замкнутого цикла – от производства отдельных стеновых панелей до получения готового модуля.

«Конструктивная особенность жилого модуля позволяет проектировать помещения со свободной планировкой и создавать вариативную архитектуру фасадов. Новый резидент ОЭЗ Москвы уже реализовал в городе несколько масштабных проектов. В районе Измайлово был построен детский сад и ряд объектов для Московского Метрополитена», – сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ввод в эксплуатацию основного завода запланирован на конец 2025 года, а фасадного – в 2026 году. Как сообщил директор «Комбинат Инновационных Технологий-МонАрх» Дмитрий Мочалин, фасадный завод будет производить оконные и дверные блоки, витражи из алюминия, а также металлические кассеты для архитектурной облицовки наружной стороны зданий. Материалы отличаются низкой стоимостью, легким весом, негорючестью, скоростью производства и монтажа, а также долговечностью.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» способствует созданию высокотехнологичных производств, привлечению инвестиций и интеграции передовых технологий в промышленность города.