Электроснабжение общественного транспорта и светофоров восстановлено в Казани

Специалисты восстановили электроснабжение объектов казанского "Метроэлектротранса" и еще нескольких предприятий в Казани после аварийного отключения электричества на Казанской ТЭЦ-1, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре АО "Татэнерго".

"К 17:00 восстановлено электроснабжение следующих предприятий: МУП "Метроэлектротранс" - восстановлено движение электротранспорта и светофоров, "Капитал групп", завод "Точмаш", "Радиоприбор", "Бахетле". В настоящее время идет работа по подключению отдельных домов", - сказал представитель "Татэнерго".

Ранее сообщалось, что днем в среду короткое замыкание кабельной линии привело к масштабному аварийному отключению электроустановок на Казанской ТЭЦ-1. В результате без электричества осталась часть потребителей в Вахитовском и Приволжском районах Казани.

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