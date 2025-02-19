«Россети Московский регион» обеспечили мощностью технологическую часть транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рассказовка»

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Новая Москва» обеспечили электроснабжение технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метро «Рассказовка». В рамках первого этапа многоуровневому паркингу было выдано 280 кВт.

Для его подключения специалисты построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и установили два трансформатора мощностью по 1600 кВА каждый. Также проложили 1,4 км кабельных линий (КЛ) 10 кВ и 100 м КЛ 0,4 кВ, в том числе в общей сложности 850 м были пройдены в закрытых переходах методом горизонтально направленного бурения. Социально значимый объект обеспечили электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, что предполагает питание по основной и резервным схемам. Источниками питания стали подстанция 110 кВ «Полет» и подстанция 110 кВ «Передельцы».

Многоуровневый перехватывающий наземно-подземный паркинг с защитными сооружениями гражданской обороны рассчитан на 840 машино-мест. Реализация проекта позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, обеспечит стоянку личного автомобильного транспорта вблизи станции метро «Рассказовка» Солнцевской линии метрополитена.