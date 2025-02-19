«Россети Центр» повысили надежность электроснабжения жителей Конаковского округа Тверской области

Специалисты филиала Тверьэнерго завершили техническое перевооружение подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Безбородово» в Конаковском округе – крупнейшем административном, промышленном и культурном районе Тверской области. Работы проведены в рамках инвестиционной программы филиала и направлены на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей муниципалитета.

В ходе ремонтных работ специалисты провели замену 120 элементов аккумуляторной батареи системы постоянного оперативного тока, подзарядных устройств и щита постоянного тока. Выполненные мероприятия улучшат функционирование устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики и повысят надежность работы питающего центра.

Подстанция «Безбородово» обеспечивает электроэнергией более 9 тысяч жителей, социально значимые и промышленные объекты, среди которых государственный комплекс «Завидово», завод канатных дорог, машиностроительный завод «Авторос».

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