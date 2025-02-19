«Россети» направят 8,8 млрд рублей на модернизацию и развитие электросетей Самарской области

Группа «Россети» сохранит на высоком уровне инвестиции в Самарской области. В ближайшее время будет завершен ряд крупных проектов в Самаре и Тольятти. Губернатор региона Вячеслав Федорищев и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на встрече в Москве обсудили ход работ, реализацию подписанного ранее регуляторного соглашения.

«Стратегическое партнерство компании «Россети» и Правительства Самарской области укрепляется, благодаря чему в регионе повышается эффективность поставки энергоресурса. Дочернее предприятие компании, «Россети Волга», в Самарской области представлено филиалом «Самарские распределительные сети». С 1 января он функционирует в статусе системообразующей территориальной сетевой организации. Это позволит усилить работу по консолидации энергообъектов в регионе и решению проблемы бесхозяйных сетей», – отметил Вячеслав Федорищев.

«Самарская область исторически является одним из главных индустриальных центров Поволжья, а в последние годы также уделяет большое внимание развитию логистической инфраструктуры, созданию возможностей для роста инновационного бизнеса. Ключевым фактором при решении этих задач является надежное электроснабжение. В 2025 году Группа «Россети» реализует в области масштабную инвестиционную программу объемом более 8,8 млрд рублей», – сказал Андрей Рюмин.

В числе ключевых проектов 2025-2026 годов он назвал модернизацию сетей для электроснабжения новых жилых микрорайонов и промышленных потребителей на севере Самары, строительство питающего центра 110 кВ для особой экономической зоны «Тольятти». На перспективу планируется реконструкция энергообъектов в других крупных городах, включая Кинель и Сызрань.

Кроме того, прорабатывается комплекс мероприятий для расширения автодороги М-5 «Урал». Ранее «Россети» завершили в регионе схожий проект – выполнили переустройство электросетей в рамках строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти». Эта дорога входит в состав международного коридора «Европа – Западный Китай».