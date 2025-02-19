«Сетевая компания» достигла всех целевых показателей, заданных на 2024 год

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Источник:
АО Сетевая компания
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Энергетиками АО «Сетевая компания» обеспечена необходимая мощность для более чем 20 тысяч потребителей, что на 11% превышает результаты 2023 года. Присоединенная мощность по исполненным договорам составила 523 МВт.

Наибольшее количество подключений было выполнено в муниципальных образованиях Республики Татарстан, с особым акцентом на столицу региона — город Казань, где было подключено свыше 2 тысяч объектов с общей максимальной мощностью более 144,6 МВт. Подводя итоги года, стоит отметить рост спроса: объем поступивших заявок на технологическое присоединение и заключенных договоров увеличился на 4%. Количество льготных присоединений до 15 кВт в 2024 году также возросло на 11% по сравнению с предыдущим годом, составив 14,7 тыс. договоров.

Также АО «Сетевая компания» уделяет особое внимание обеспечению необходимой мощностью социально значимых объектов Республики Татарстан. В этом году к электросетям были подключены поликлиники, комплексы по оказанию социально-психологической помощи, образовательные учреждения, детские и спортивные площадки.

В 2024 году компания также присоединила к своим сетям 20 электрозаправочных станций общей мощностью 3 МВт. За последние три года АО «Сетевая компания» осуществила подключение 152 ЭЗС в городах и на дорогах регионального и федерального значения общей мощностью 20,7 МВт.

Напомним, что с июля 2022 года изменен порядок расчета платы за подключение к электрическим сетям, что позволяет сохранить широкий ряд критериев для применения льготной ставки. Плата за технологическое присоединение прочих категорий заявителей зависит от присоединяемой мощности. Это нововведение позволило избежать накопления невостребованной мощности и снизить общую тарифную нагрузку, а также увеличить финансирование мероприятий по повышению надежности электроснабжения.

Технологическое присоединение с каждым днем становится всё доступнее за счет развитой инфраструктуры. Онлайн сервисы позволяют дистанционно подать заявку на технологическое присоединение по ссылке: https://pdo.gridcom-rt.ru

По всем вопросам, касающимся технологического присоединения, можно обращаться к специалистам контакт-центра АО «Сетевая компания» по бесплатному номеру 8(800) 200-0-878.

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