EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ТМ ВЭКЗ

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образца кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*15 ТМ ВЭКЗ, закупленного в одном из розничных магазинов электротехники г. Пятигорска.

В отобранном образце выявлены отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части занижения толщины изоляции ТПЖ (до 10% от нормы).

Образцы кабельной продукции ТМ ВЭКЗ отбирались нашими специалистами в 2022-2024 гг. 14 раз (в 6 регионах и на 3 ведущих маркетплейсах) и практически в каждом из них выявлены те или иные отклонения от требований ГОСТ. Все это – свидетельство нежелания (или неспособности?) данного производителя обеспечить должный уровень качества и безопасности выпускаемых изделий.

Систематическое нарушение ООО «ВЭКЗ» (Ярославская область) требований ТР ТС 004/2011 при выпуске продукции, подтвержденные результатами последних испытаний, – хороший повод напомнить об этом производителе Росстандарту и органу по сертификации продукции ООО «СибПромТест», оформившему сертификат соответствия ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.09652/24 на кабельную продукцию ТМ ВЭКЗ. Может быть внеплановые проверочные мероприятия и инспекционный контроль по сертификату «приведут в чувство» данного недобросовестного производителя.

А пока EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ВЭКЗ.

На этом EL-Комитет НОПСМ завершает опубликование результатов технических испытаний образцов кабельной продукции, отобранной в рамках мониторинга в городах Северо-Кавказского федерального округа в конце 2024 года.