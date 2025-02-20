Оборудование РУСЭЛ будет задействовано на объекте по производству газа

Комплектная трансформаторная подстанция отправится на строящийся объект по производству сжиженного природного газа, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе. Изделие КТП-160/10 У3 поставит входящий в холдинг «Русская электротехника» (РУСЭЛ) Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода.

Объект будет состоять из трех технологических линий, его производительность составит 19,8 млн тонн СПГ и до 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год. Планируется, что все линии введут в эксплуатацию до 2026 года.

РУСЭЛ – электротехническая холдинговая компания, ориентированная на реализацию комплексных проектов в сфере энергетики, промышленности и транспорта. Холдинг консолидирует высокие компетенции в области энергетического строительства и инноваций, обеспечивает потребности в ключевом ЭТО крупнейших промышленных и энергетических компаний.