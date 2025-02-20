RusCable Live - О чем говорят кабельщики? Ожидания от Сabex 2025 и разговоры о будущем. Эфир 21.02.25

20 февр. 2025, 19:19
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
RusCable.Ru
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О чем говорят настоящие кабельщики? Понятное дело о ценах на медь, алюминий, о том, что производители полимеров могут химичить и о том, кто, кому и куда продает кабель. Все это на фоне глобального трампизма, накачки информационного поля по поводу санкций, потенциального возвращения кабельных брендов, по-прежнему высокой процентной ставки ЦБ и потока новостей то о новых производствах и достижениях, то о новых вызовах и проблемах. А еще через 3 недели стартует Cabex 2025, а через неделю состоится 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Поговорить всегда есть о чем. А еще много слухов и интриг на рынке. От секретной папки EL-Комитета, до опроса Персона Года кабельного бизнеса... О чем говорят кабельщики поговорим в эфире RusCable Live.

Главные новости:

  • 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Подробности программы.
  • Чуть-чуть и всем настанет Cabex 2025. Ожидания от выставки и анонсы RusCable.Ru
  • Юные инженеры и электрики будущего. О чем говорят "Электрики". Эксклюзив эфира
  • Рекордный кислородный индекс 48% и новый Gelen HF
  • Картина будущего без проводов. В это кто-то верит?
  • Нейросетевые помощники на примере КЭАЗа
  • Кабельные холдинги. Уральский завод пластификаторов и ЭПРОМЕТ, Цветлит и Магна и другие соседства на Cabex
  • Обзоры на 360 от Habsans. По следам УНКОМТЕХа. Глобальная китаезация
  • Слухи вокруг честного знака...

Инспекция по соцсетям:

  • Что у тебя в сумочке? Подставной опрос от CHINT
  • Хитрикабельные дела EL-комитета
  • Работа на ОВС и как строить HR-бренд в Саранске
  • Чертов стыд. Про занижение жилы в кабеле и туалетную бумагу. 
  • Часы неэффективных менеджеров.
  • Парилка в автомобиле. Для выездных заседаний.
  • Продолжаем роботизацию с танцами...
  • УЗП в песнях на Kabel.FM

Партнер трансляции:

ТОМСККАБЕЛЬ — кабельное производство и оборудование. 

Трансляция пройдет на платформе VISION. Начало в 11:00 по МСК. Запись будет доступна на всех платформах.

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