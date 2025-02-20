RusCable Live - О чем говорят кабельщики? Ожидания от Сabex 2025 и разговоры о будущем. Эфир 21.02.25

О чем говорят настоящие кабельщики? Понятное дело о ценах на медь, алюминий, о том, что производители полимеров могут химичить и о том, кто, кому и куда продает кабель. Все это на фоне глобального трампизма, накачки информационного поля по поводу санкций, потенциального возвращения кабельных брендов, по-прежнему высокой процентной ставки ЦБ и потока новостей то о новых производствах и достижениях, то о новых вызовах и проблемах. А еще через 3 недели стартует Cabex 2025, а через неделю состоится 86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Поговорить всегда есть о чем. А еще много слухов и интриг на рынке. От секретной папки EL-Комитета, до опроса Персона Года кабельного бизнеса... О чем говорят кабельщики поговорим в эфире RusCable Live.

Главные новости:

86 Общее собрание Ассоциации "Электрокабель". Подробности программы.

Чуть-чуть и всем настанет Cabex 2025. Ожидания от выставки и анонсы RusCable.Ru

Юные инженеры и электрики будущего. О чем говорят "Электрики". Эксклюзив эфира

Рекордный кислородный индекс 48% и новый Gelen HF

Картина будущего без проводов. В это кто-то верит?

Нейросетевые помощники на примере КЭАЗа

Кабельные холдинги. Уральский завод пластификаторов и ЭПРОМЕТ, Цветлит и Магна и другие соседства на Cabex

Обзоры на 360 от Habsans. По следам УНКОМТЕХа. Глобальная китаезация

Слухи вокруг честного знака...

Инспекция по соцсетям:

Что у тебя в сумочке? Подставной опрос от CHINT

Хитрикабельные дела EL-комитета

Работа на ОВС и как строить HR-бренд в Саранске

Чертов стыд. Про занижение жилы в кабеле и туалетную бумагу.

Часы неэффективных менеджеров.

Парилка в автомобиле. Для выездных заседаний.

Продолжаем роботизацию с танцами...

УЗП в песнях на Kabel.FM

Партнер трансляции:

ТОМСККАБЕЛЬ — кабельное производство и оборудование.

Трансляция пройдет на платформе VISION. Начало в 11:00 по МСК. Запись будет доступна на всех платформах.