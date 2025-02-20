Тоннель между улицами Пожарова и Очаковцев разгрузит центральные дороги Севастополя

В Севастополе завершились общественные обсуждения проекта строительства тоннеля от улицы Пожарова до улицы Очаковцев. Они длились с 28 января по 14 февраля: за это время поступило пять предложений и замечаний - их передали в работу подрядной организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Новый дорожный объект позволит разгрузить центральные дороги Севастополя. Его протяженность составит 317 метров, ширина проезжей части - 7,5 метра, здесь будет две полосы движения. Тоннель будет состоять из закрытой и открытых рамповых частей, длина подземной части составит 237 метров. Глубина искусственного сооружения будет 19 метров, общая высота - 10 метров.

Один из входов в тоннель сделают в районе АЗС на улице Пожарова, другой - возле дома №26 по улице Генерала Петрова. Отмечается, что въезды запроектированы открытыми рамповыми участками с оснащением информационными табло, знаками переменной информации и освещением. Тоннель оснастят системами электроснабжения, электроосвещения, связи, водоотведения, пожарного водоснабжения и вентиляцией.

Для организации безопасного дорожного движения и эксплуатации тоннеля предусмотрено строительство диспетчерского пункта, где будут размещены все системы жизнеобеспечения объектов. Отмечается, что технико-экономические показатели данного пункта указали на единственное возможное место, где его можно разместить, - на месте существующей АЗС, она будет демонтирована.

«При строительстве тоннеля сносить жилые дома не будут. Тем не менее, для размещения отдельных конструкций и инженерных коммуникаций потребуется частичное изъятие небольших частей земельных участков. Эти решения неизбежны в условиях стесненной застройки и подразумевают компенсационные выплаты», - добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что работы по строительству тоннеля и реконструкции автодороги 67 Н-256 ул. Генерала Петрова на участке от улицы Очаковцев до улицы Пожарова выполнят в том числе для обеспечения транспортной доступности Парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 годах» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой.