Утвержден еще один этап строительства подъезда к ТЛЦ «Большое Седельниково» в Свердловской области

Управление автодорог Свердловской области утвердило проектную документацию этапа 1.2 для строительства подъезда к транспортно-логистическому центру (ТЛЦ) «Большое Седельниково» от 81-го км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Это подъездной путь к одному из причалов «Сухого порта» - масштабного проекта, инициированного губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новая четырехполосная автодорога с разделением встречных транспортных потоков свяжет между собой подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе с автодорогой «Большое Седельниково - станция Седельниково». Длина данного этапа составит 6,5 км, а вместе с утвержденным ранее участком общая протяженность первого этапа строительства составит 8,1 км.

Проектировщики предусмотрели, чтобы каждый участок будущей дороги формировал новые транспортные связи и являлся самостоятельным завершенным объектом. С существующей улично-дорожной сетью подъезд будет связан кольцевыми пересечениями, одно из них устроят на перекрестке новой дороги и существующей трассы «Большое Седельниково - станция Седельниково».

Отмечается, что в проекте предусмотрены все экологические требования. На территории, по которой пройдет автодорога, расположены река Арамилка и 12 водоотводных каналов. Ширина русла Арамилки в месте пересечения с дорогой - всего 8 метров, однако ее пойма гораздо шире, поэтому через реку будет смонтирован арочный мост длиной почти 74 метра. Еще один мостовой переход аналогичной конструкции возведут над технологической дорогой, обслуживающей систему водоотводных каналов.

Ранее сообщалось, что новая автодорога обеспечит подъезд большегрузных автомобилей к ТЛЦ и создаст дополнительную связь населенных пунктов вблизи станции Седельниково. Трасса пройдет от 81-го км ЕКАД по территории Екатеринбурга и Сысертского муниципального округа и выйдет на федеральную дорогу М-5 «Урал».