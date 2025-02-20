В Алчевске ЛНР запланировано создание индустриального парка

Для обеспечения устойчивого развития новых регионов принимаются меры, направленные на долгосрочный рост и раскрытие потенциала территорий. Для их комплексного развития разрабатываются и применяются мастер-планы. Так, согласно этому документу пространственного планирования в городе Алчевске Луганской Народной Республики наравне с обновлением жилого фонда и модернизацией инфраструктуры запланировано создание индустриального парка. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Развитие регионов предполагает принятие таких решений, которые будут эффективно работать на перспективу. В конечном счёте все изменения должны улучшать качество жизни людей. Один из инструментов, позволяющих структурно подходить к вопросу, – мастер-план. Его возможности применяем и в новых регионах. Например, при разработке мастер-плана для города Алчевска в ЛНР Единый институт пространственного планирования учитывал в первую очередь его исторически сложившееся промышленное значение и выгодное транспортное положение. Поэтому и было принято решение о создании индустриального парка площадью 82,5 га», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин добавил, что мастер-планом в целом предлагается развитие ведущей отрасли экономики Алчевска – металлургии, а также отраслей, имеющих потенциал к встраиванию в существующие производственные цепочки. В связи с этим запланировано ускоренное восстановление производственных мощностей градообразующего предприятия – Алчевского металлургического комбината, строительство двух транспортно-логистических центров общей площадью 121,5 тыс. кв. м, а также участка федеральной трассы «Северный обход Алчевска» протяжённостью более 28 км, что позволит исключить движение транзитного автотранспорта через город.