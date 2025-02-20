В Северной Осетии закрыли производство меди из-за нерентабельности

Завод "Кристалл" по производству меди, ранее экспортировавшейся в РФ из Германии и Финляндии, закрыли в Северной Осетии из-за нерентабельности. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве промышленности и инвестиций республики.

"ПАО "Кристалл" вынуждено было прекратить производственную деятельность. На том оборудовании, которое было восстановлено силами завода, не удавалось добиться требуемого качества производимой меди и необходимых объемов, в связи с чем деятельность предприятия являлась нерентабельной", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, модернизация и закупка нового оборудования требовала значительных вложений, которыми собственник не располагал.

В 2022 году на заводе начали производство бескислородной вакуумно-плавленой меди. Ранее ее экспортировали в Россию из Германии и Финляндии.

На момент запуска на предприятии трудились 32 человека, до конца 2022 года завод планировал предоставить до 60 рабочих мест.