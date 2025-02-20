Все крупные ЖК в Ленобласти обяжут строить по механизму КРТ

Все крупные проекты жилой застройки в Ленобласти будут реализовываться через механизм КРТ. Это позволит контролировать их обеспечение инфраструктурой.

Как сообщил на пресс–конференции заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, с начала года администрация региона получила право заключать договоры о комплексном развитии территорий (КРТ) по инициативе правообладателя (ранее это было невозможно).

"Это позволит выстроить единые правила работы с механизмом КРТ и контролировать исполнение условий договоров", — заявил чиновник.

По словам Евгения Барановского, все новые проекты площадью более 1 га будут реализовываться с использованием этого механизма.

Помимо жёсткого контроля за обязательствами застройщиков для компаний будут предусмотрены и преференции. Так, в случае заключения договора КРТ допускается отклонение от предельных параметров плотности и высотности. Кроме того, область будет активнее выкупать у девелоперов построенную социальную инфраструктуру — детские сады, школы и другие объекты.

Евгений Барановский также отметил, что на данный момент в регионе заключено 16 договоров КРТ. Общий градостроительный потенциал этих проектов составляет 3,47 млн м2 недвижимости, из которых 2,5 млн м2 — жильё.

Проекты КРТ предполагают дополнительную нагрузку по строительству инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

"Девелопер берёт на себя обязательства перед властями, но имеет возможность распределить фронт работ между привлечёнными в качестве партнёров небольшими игроками. Такой подход следует закрепить на законодательном уровне", — говорит президент GloraX Дмитрий Кашинский.

Коммерческий директор ГК "А101" в Петербурге Мария Орлова подчёркивает, что договор о КРТ позволяет властям получить гарантии того, что жилой квартал, включая социальную инфраструктуру, будет построен в полном объёме и в установленные сроки.

"Для девелоперов такая схема реализации также выгодна и эффективна, поскольку позволяет быстро и удобно проходить необходимые этапы согласования. В частности, сразу вносить изменения в Генплан, ПЗЗ и ППТ, а не поступательно, как при стандартной схеме взаимодействия с властями. Кроме того, механизм КРТ устанавливает чёткие сроки согласования, что также важно для планирования работы девелоперов", — уверена она.

"Все проекты группы в Ленинградской области возводятся по принципу комплексного развития территорий и предполагают не только строительство жилья, но и формирование комфортной и целостной городской среды", — отметила директор по девелопменту группы "Самолет" Ольга Щилова. В прошлом году девелопер подписал с правительством Ленобласти договор о комплексном развитии территории в посёлке Романовка Всеволожского района.

Генеральный директор ELEMENT Виталий Коробов считает, что проект КРТ — это более цивилизованная версия проекта КОТ (комплексного освоения территорий).