«Мечел» подводит итоги производства и реализации продукции за 2024 год

ПАО «Мечел» (MOEX: MTLR), ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года.

Генеральный директор Олег Коржов комментирует:

«В 2024 году компания столкнулась с новыми вызовами, которые отразились на динамике показателей производственной и коммерческой деятельности, продолжая оказывать ощутимое воздействие на бизнес-процессы. Прежде всего, это очередной виток санкционного давления, в результате чего мы были вынуждены адаптировать сбытовую политику под новые рыночные реалии и оптимизировать логистические цепочки. Начиная со второго квартала прошлого года мы перенаправили продажи угля с экспорта на внутренний рынок. Значимым макроэкономическим фактором, повлиявшим на работу компании, также стала рекордно высокая ключевая ставка ЦБ РФ. Несмотря на сложившуюся сложную ситуацию, мы добились роста общего показателя по добыче угля благодаря поэтапной реализации программы технического перевооружения и принимаемым мерам по повышению эффективности производства.

Рост объемов производства концентрата коксующегося угля (ККУ) на наших предприятиях в Якутии и в Кузбассе вместе с вовлечением складских запасов привели к существенному увеличению продаж основной продукции горнодобывающего дивизиона «Мечела» на 30% по сравнению с предыдущим годом.

В связи с невозможностью отгрузок на экспорт и слабым внутренним спросом на пылеугольное топливо (PCI) мы снизили производство этого вида угля во втором полугодии в пользу ККУ. В результате показатель продаж PCI опустился на 33% год к году. Что касается антрацита, то в отчетном периоде объем реализации остался на сопоставимом с годом ранее уровне – мы успешно перераспределили объемы продажи антрацита с зарубежных направлений на внутрироссийский рынок с сокращением логистического плеча.

На суммарный показатель продаж энергетического угля, прибавивший 28% относительно предыдущего года, положительно повлияло увеличение производства данного вида продукции в «Якутугле» и рост продаж в адрес энергетических компаний и предприятий ЖКХ Дальневосточного федерального округа в отчетном периоде.

Поставки железорудного концентрата (ЖРК) с Коршуновского ГОКа и Якутской рудной компании на Челябинский металлургический комбинат осуществлялись в соответствии с ростом объема производства. Общий показатель реализации вырос на 43%.

В условиях недоступности экспортных поставок показатель продаж кокса и другой коксохимической продукции скорректировался вниз на 12% относительно 2023 года.

Металлургический дивизион «Мечела» в отчетном периоде снизил выпуск чугуна на 6% и выплавку стали на 4%, на динамике этих показателей отразилось уменьшение загрузки производственных мощностей на фоне текущих и плановых ремонтов в конвертерном и прокатных цехах ЧМК.

Несмотря на общую волатильность на внутреннем рынке, металлоторговая компания «Мечел-Сервис» нарастила продажи на 5% до 1,8 млн тонн продукции по итогам 2024 года благодаря накопленным складским запасам и наличию разветвленной сети подразделений. Существенный вклад в увеличение продаж внесли высокомаржинальные товарные группы.

Реализация сортового проката увеличилась на 2% в годовом выражении – этот показатель обеспечен за счет роста объемов производства арматуры и рельсовой продукции на ЧМК. Нам удалось нивелировать эффект от закрытия внешних рынков проактивной работой с российскими партнерами и реконфигурацией географии поставок.

Падение продаж плоского проката на 41% по отношению к 2023 году объясняется выходом из состава Группы «Мечел» европейской сбытовой сети.

Закрытие торговых каналов со странами Евросоюза стало основной причиной снижения показателя продаж метизной продукции на 14% в сравнении с годом ранее. Потеря экспортных рынков была частично компенсирована наращиванием поставок российским контрагентам.

К негативной динамике продаж кованого сортамента (-41% год к году) привели два фактора: снижение спроса на внутреннем рынке и отсутствие доступа к европейским рынкам.

Снижение показателя продаж штамповок (-8% год к году) обусловлено изменением продуктовой линейки на заводе «Уральская кузница», где был сокращен выпуск черновых ж/д осей в пользу высокомаржинальных видов продукции с более сложным циклом производства.

Реализация ферросилиция увеличилась на 7% вследствие роста производства на Братском заводе ферросплавов. В период санкционных ограничений мы продолжаем расширять клиентскую базу на внутреннем рынке.

Снижение выработки электроэнергии на 16% в январе-декабре 2024 года связано с увеличением продолжительности ремонтов котельного оборудования на Южно-Кузбасской ГРЭС. Увеличение выработки теплоэнергии на 1% объясняется более низкой температурой воздуха».