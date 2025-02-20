Около 300 млрд рублей намерен вложить инвестор в строительство жилья в Томске и окрестностях

ОАО "Томская домостроительная компания" (ТДСК) запланировала крупный инвестпроект по строительству жилья на юго-востоке Томска и в Томском районе, инвестиции предварительно оцениваются в 300 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор компании Александр Шпетер.

Общая площадь застройки составит 260 га, планируется построить 2 млн кв. м жилья. По словам Шпетера, новые микрорайоны будут располагаться вдоль строящегося Малого транспортного кольца, первая очередь которого должна быть завершена в 2026 году.

"Проект этой дороги дальше - в сторону кампуса, в сторону наших проектов на "Супервостоке" (ЖК ТДСК - ИФ). Вот этот проект мы подготовили, презентовали его руководству банка "ДОМ.РФ", сделали предварительные расчеты, обсудили их, и банк принял решение начинать финансировать", - сказал Шпетер.

Он добавил, что привлечение инвестиций на эту территорию позволит обосновать необходимость получения регионом инфраструктурного кредита для продолжения строительства Малого транспортного кольца. В настоящее время судьба второго и последующих этапов магистрали не определена, власти рассматривают варианты привлечения средств на проектирование.

"Государство может дать кредит, если этот кредит вернется в обозримые сроки, если появится экономическая возможность. Мы посчитали, что количества налогов от строителей и сопутствующей инфраструктуры более чем достаточно, чтобы вернуть стоимость кредита", - пояснил гендиректор компании.

В состав нового большого девелоперского проекта войдет ранее заявленный компанией проект ЖК "Южные ворота 2", который также будет финансироваться при участии банка "ДОМ.РФ". Первый этап оценивается в 30 млрд рублей. Всего на площади 78,5 га планируется возвести около 500 тыс. кв.м жилья. К строительству ТДСК планирует приступить в 2025 году.

Ранее сообщалось, что ТДСК планировала реализовать проект "Южные ворота 2" восточнее первой очереди (ЖК "Южные ворота"), но процесс затянулся из-за судов по генплану. В итоге ТДСК вернула себе право строить на этих площадях, однако за время разбирательств заемное финансирование подорожало с 12% до 27%, пояснил гендиректор компании.

Шпетер подчеркнул, что все сроки строительства, инвестиции и другие конкретные цифры зависят от баланса спроса и предложения, наличия господдержки и других факторов.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков в Томской области и одним из крупнейших в Сибири, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается строительством в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. По данным компании на конец 2024 года, крупнейшими пакетами акций ТДСК владеют ее гендиректор Шпетер (25,22%) и член совета директоров Николай Ефремов (11,6%). Остальные акции распределены между другими физлицами.