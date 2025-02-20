РусГидро объявляет о начале седьмого корпоративного инженерного кейс-чемпионата «РАЦЭНЕРДЖИ»

РусГидро объявляет о начале седьмого корпоративного инженерного кейс-чемпионата по инновациям и рационализации «РАЦЭНЕРДЖИ». В этом году участникам основного трека предложено два кейса: по применению инновационных материалов и технологий утилизации золы на тепловых станциях и по повышению эффективности электрических сетей. Корпоративный университет гидроэнергетики принимает заявки на участие до 21 марта.

В апреле-мае пройдет дистанционный этап, в ходе которого участники подготовят свои предложения. Оценит предложения команд и определит победителей экспертная комиссия, в составе которой представители департаментов производственного блока и инноваций РусГидро. В начале июня работники пройдут отборочный этап в режиме видео-конференц-связи. Лучшие примут участие в финале, который состоится в октябре в Красноярске.

Четвертый год подряд в командном инженерном соревновании примут участие студенты профильных вузов РусГидро. В этом году тема кейса будет посвящена технологическому развитию энергосистемы России. Дистанционный этап для студентов начнется 25 февраля, а защита пройдет в апреле в Москве.

Лучшие проекты получат поддержку компании и будут рассмотрены к внедрению в производственный цикл. Победители совместно с участниками Молодежного технического совета будут формировать рекомендации для объектов Группы РусГидро.