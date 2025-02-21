102 километра изолированного провода смонтируют «Россети Северо-Запад» на ЛЭП в Лахденпохском районе Республики Карелия в 2025 году.

Генеральный директор компании Вячеслав Торсунов проинспектировал работы. Замена провода идет по графику.

Также «Россети Северо-Запад» в 2025 году смонтируют на ЛЭП в Лахденпохском районе 280 опор и 837 изоляторов.

Напомним, эта часть региона стала эпицентром сильных штормов в ноябре 2024 года. После аномальной непогоды энергетики включили 151 линию электропередачи и убрали больше 1000 деревьев с ЛЭП.

Официальный канал Россети Северо-Запад