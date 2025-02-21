EL-Комитет НОПСМ продолжает знакомить с результатами судебно-претензионной работы в отношении недобросовестных продавцов

20 февраля 2025 г. Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края вынес решение по делу № 2-1680/2024, удовлетворив иск к ИП Сехину М.М. (магазин «Метиз», г. Петропавловск-Камчатский). Суд обязал ответчика прекратить реализацию фальсифицированного кабеля ТМ АКСИОМ и NoName, возместить затраты на закупку и испытания, судебные издержки, а также проинформировать потребителей о выявленных нарушениях качества и безопасности данной продукции.

Напомним, по результатам испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ТМ АКСИОМ и ПВС 2*2,5 No name, закупленного специалистами EL-Комитета НОПСМ в октябре 2023 г. у данного продавца, были выявлены существенные нарушения требований ГОСТ 31996-2012 (занижение толщины изоляции ТПЖ до 23%, превышение электрического сопротивления ТПЖ до 105%).

Чем примечательно именно это судебное решение?

ИП Сехин М.М. был проинформирован о результатах проведенных испытаний, однако отказался удовлетворить претензию с требованием добровольного прекращения реализации некачественного кабеля.

В рамках судебного разбирательства данный продавец привлек для защиты своих интересов лучших адвокатов Камчатского края, приводил «железобетонные» аргументы своей правоты и даже заявил ходатайство о проведении независимой судебной экспертизы отобранного у него кабеля в авторитетнейшем ИЦ – ВНИИКП!

Результаты независимых судебных испытаний полностью подтвердили ранее полученные нами выводы и оценки в отношении отобранной продукции.

Рассмотрение данного дела в суде заняло чуть более года, а результат – очевиден и закономерен. Помимо денежных требований, заложенных в иске к ИП Сехину М.М., данный предприниматель выложил немалую сумму за проведение судебных испытаний и оплату услуг юристов.

Данное решение суда – это очередной аргумент в пользу необходимости тщательно отбирать поставщиков кабельной продукции для розничной реализации.

От брака и фальсификата не застрахован никто, однако игнорирование и оспаривание информации от отраслевых объединений с результатами независимых испытаний – это тщетная попытка отсрочить неизбежное.