На АЭС «Аккую» (Турция) состоялся пуск первой резервной дизель-генераторной установки блока № 1

На блоке № 1 АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) успешно выполнен пуск первой резервной дизельной электростанции (РДЭС). Специалисты по пусконаладке оборудования запустили установку на холостом ходу и начали подготовку к поэтапной проверке ее работы под нагрузкой. Всего на каждом блоке АЭС «Аккую» будут работать три резервные дизель-генераторные установки (ДГУ).

После включения на ДГУ будет проведено около 50 контрольных операций в различных режимах работы. После того как специалисты убедятся в надёжности всех систем ДГУ при работе на номинальном уровне мощности, установка будет переведена в режим «дежурства». В таком режиме резервный дизель-генератор находится во время эксплуатации АЭС. Готовность к приему нагрузки РДЭС не превышает 15 секунд с момента получения сигнала о запуске. Весь процесс проходит в автоматическом режиме. Кроме того, постановка дизель-генераторов на дежурство– обязательное условие для начала этапа холодно-горячей обкатки реакторной установки.