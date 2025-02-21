Началась коммерческая эксплуатация трансграничного HVDC соединения Greenlink между Ирландией и Великобританией

Трансграничное HVDC соединение Greenlink, связывающее энергосистемы Ирландии и Великобритании, после более чем трех лет строительства официально введено в коммерческую эксплуатацию. По HVDC соединению Greenlink пропускной способностью 504 МВт между ПС Great Island в графстве Уэксфорд (Ирландия) и ПС Pembroke в Пемброкшире (Уэльс) электроэнергия может передаваться в любом направлении, в зависимости от формирующегося спроса и предложения.

Проект соединения Greenlink стал первым в Европе проектом строительства трансграничного соединения с частным финансированием. Основные согласования по проекту были получены в 2021 г., а строительные работы на суше начались в январе 2022 г. Строительство HVDC соединения Greenlink в соответствии с EPCконтрактом осуществлялось консорциумом в составе Siemens Energy и Sumitomo Electric.

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