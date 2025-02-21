ООО «Кавказкабель» поздравляет с Днем защитника Отечества!

час назад
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Источник:
Кавказкабель
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23 февраля мы отмечаем праздник мужества, чести и отваги — День защитника Отечества. В этот день мы вспоминаем тех, кто стоит на страже нашей безопасности, и тех, кто защищал нашу Родину в прошлом.

Дорогие мужчины! Вы наша опора и поддержка, вы защищаете нас каждый день. Мы гордимся вами и желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и мирного неба над головой. Пусть в вашей жизни будет больше радостных моментов, а рядом с вами будут любящие и верные люди. С праздником!

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Кавказкабель
Кабельный завод «Кавказкабель» входит в десятку крупнейших кабельных заводов России. Широкая номенклатура предлагаемых изделий включает в себя более 22 000 маркоразмеров и около 800 наименований: кабели силовые с пластмассовой изоляцией; нефтепогружные кабели; кабели контрольные. Полный перечень представлен на сайте.