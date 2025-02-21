Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Первым зампредседателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андреем Яцкиным

18 минут назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Сергей Цивилев и Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин обсудили разработку программы поддержки угольной отрасли, а также перспективы хозяйственного применения золошлаковых отходов.

Министр отметил, что для расширения использования побочных продуктов сжигания угля при реализации проектов капитального и дорожного строительства требуется дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. 

Также глава Минэнерго напомнил, что на сегодняшний день 15 субъектов Российской Федерации, в которых представлена угольная генерация, утвердили региональные программы по увеличению уровня вовлечения продуктов сжигания угля в промышленный оборот, в рамках которых запланирована реализация проектов по производству строительных материалов, строительству и реконструкции автодорог, рекультивации земель.

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