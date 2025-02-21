В Минэнерго состоялось заседание Рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере энергетики государств — членов БРИКС

Роман Маршавин провёл заседание Рабочей группы по рассмотрению вопросов сотрудничества с государствами – участниками БРИКС в сфере энергетики. Участники мероприятия подвели итоги взаимодействия в формате БРИКС в 2024 году и обсудили планы на 2025 год.



Замминистра напомнил, что в 2025 году председательство в объединении перешло к Бразилии. В части сотрудничества по линии ТЭК Бразилией запланирована актуализация Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС до 2030 года, а также подготовка двух исследований по вопросам экологически чистых видов топлива и доступа к энергетическим услугам в странах-членах объединения в рамках Энергоплатформы БРИКС, российский секретариат которой функционирует на базе ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. Среди российских приоритетов – активно развивать сотрудничество по технологическому треку и в сфере подготовки кадров, дополнил он.



Замглавы Минэнерго также отметил, что Минэнерго России планирует совместно с Экспертным советом БРИКС и при поддержке МИД России проводить активную работу, направленную на консолидацию позиции БРИКС в рамках других международных структур, прежде всего ООН и «Группы двадцати».



В ходе заседания Рабочей группы были также заслушаны доклады участников о результатах работы и планах на 2025 год Энергоплатформы БРИКС, Делового совета и Молодёжного энергетического агентства БРИКС.