В НГТУ НЭТИ разрабатывают систему дистанционного мониторинга силовых трансформаторов

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ предложили использовать математические модели для мониторинга опасных развивающихся дефектов в силовых трансформаторах.

Методы неразрушающего контроля и технического диагностирования электрооборудования сегодня являются наименее затратными, поскольку их применение напрямую способствует снижению количества отказов оборудования и аварий на объектах электроэнергетики. Силовые трансформаторы напряжением 35—220 кВ относятся к критически важному оборудованию, находящемуся в эксплуатации на объектах электроэнергетических систем, — стоимость риска отказов такого оборудования во много раз превосходит затраты на его техническое обслуживание и ремонт. Это определяет необходимость раннего выявления приводящих к отказу развивающихся дефектов и их своевременного устранения введением адекватных корректирующих воздействий.

При штатной диагностике офлайн оператор с определенной периодичностью приезжает на подстанцию для взятия трансформаторного масла на анализ. Результаты анализа говорят о том, как обстоят дела с оборудованием: есть ли предпосылки к дефектам или все в норме.

По словам заведующего кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ доктора технических наук Владимира Левина, главной задачей онлайн-мониторинга трансформаторов является наблюдение динамики изменения контролируемых параметров состояния оборудования с возможностью прогнозирования развития ситуации, а в случае достижения (или превышения) одним из параметров установленного предельно допустимого значения — фиксация признака неисправности.

«На основе обработки данных статистики мы получили модели, которые позволят при оперативном взятии проб масла на анализ сделать вывод о техническом состоянии трансформатора, определить вид и характер неисправности, причины ее возникновения и степень опасности для дальнейшей эксплуатации оборудования. Далее формируется одно из возможных эксплуатационных решений по устранению этой причины с применением соответствующего корректирующего воздействия на трансформаторное оборудование. Кроме того, осуществляется выработка рекомендаций для обслуживающего персонала, предписывающих, как правильно дальше эксплуатировать трансформатор», — сообщил Владимир Левин.

Следующим этапом работы над проектом станет доработка информационного обеспечения системы удаленного мониторинга.

Предлагаемый подход может использоваться для дистанционного мониторинга группы трансформаторов одинакового класса напряжения, эксплуатируемых на подстанциях района распределительной электрической сети. Перспективным направлением в повышении надежности эксплуатации трансформаторного оборудования является автоматизация дистанционного диагностического мониторинга и распределенного управления эксплуатационным состоянием оборудования на основе технологии промышленного интернета вещей.