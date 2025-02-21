Xinming Cable Machinery приглашает на выставку Cabex 2025

Компания Xinming, признанный лидер в производстве оборудования для кабельной промышленности, приглашает на международную выставку Cabex 2025.

Выставка – это прекрасная возможность:

Получить электронный билет:

www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx? utm_source=email&promo=ruscable25

Не упустите возможность быть в центре событий и первыми узнать о новинках отрасли! До встречи на Cabex 2025!