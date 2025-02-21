Xinming Cable Machinery приглашает на выставку Cabex 2025
49 минут назад
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Компания Xinming, признанный лидер в производстве оборудования для кабельной промышленности, приглашает на международную выставку Cabex 2025.
Выставка – это прекрасная возможность:
- Посмотреть оборудование Xinming в действии и оценить его мощь.
- Получить экспертную консультацию напрямую от технических специалистов Xinming.
- Первыми увидеть новую обновленную линейку оборудования Xinming.
- Дата: 18–20 марта 2025 года.
- Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».
- Промокод: ruscable25 (для бесплатного входа)
- Стенд Xinming: № С239
Получить электронный билет:
www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx? utm_source=email&promo=ruscable25
Не упустите возможность быть в центре событий и первыми узнать о новинках отрасли! До встречи на Cabex 2025!