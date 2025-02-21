Xinming Cable Machinery приглашает на выставку Cabex 2025

49 минут назад
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Источник:
Xinming Cable Machinery
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Компания Xinming, признанный лидер в производстве оборудования для кабельной промышленности, приглашает на международную выставку Cabex 2025.

Выставка – это прекрасная возможность:

  •  Посмотреть оборудование Xinming в действии и оценить его мощь.
  •  Получить экспертную консультацию напрямую от технических специалистов Xinming.
  •  Первыми увидеть новую обновленную линейку оборудования Xinming.
  •  Дата: 18–20 марта 2025 года.
  •  Место: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».
  •  Промокод: ruscable25 (для бесплатного входа)
  •  Стенд Xinming: № С239

Получить электронный билет:
www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx? utm_source=email&promo=ruscable25

Не упустите возможность быть в центре событий и первыми узнать о новинках отрасли! До встречи на Cabex 2025!

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Xinming Cable Machinery
Компания "Xinming" была основана в 1984 году и сейчас является одним из самых крупных и успешных производителей кабельного оборудования в Китае. Более чем 25-и летний опыт разработки и производства позволяет "Xinming" предлагать всю линейку оборудования для кабельной промышленности , в полной мере отвечающих мировым требованиям к подобному виду оборудования.   