Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Республику Алтай, где посетил инфраструктурные объекты, принял участие в торжественном пуске газа в жилом микрорайоне Горно-Алтайска, а также в подключении к природному газу мемориала славы «Вечный огонь» в селе Майма.

Вице-премьер осмотрел первую в Республике Алтай цифровую электроподстанцию «Озерная» мощностью 110 кВ, построенную для электрообеспечения всесезонного курорта «Манжерок». Подстанция оснащена современным российским оборудованием: трансформаторами тока и напряжения, выключателями, реле, программно-техническим комплексом, а также новейшими решениями ведущих российских компаний в сфере электроэнергетики.

Александр Новак принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на Мемориале славы в честь жителей села Майма, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Приближается очень важная для нашей страны дата – День Победы. Вся страна отмечает её 80-летие и подвиг наших предков, наших дедов, родителей. Сегодня стартует важное событие, организованное по решению Президента и утверждённое Председателем Правительства, – программа зажжения Вечных огней. Это мероприятие посвящено памяти героев, которые отстояли в борьбе с фашизмом нашу Родину, наше будущее, наших детей», – сказал Александр Новак, а также поздравил присутствующих с наступающим Днём защитника Отечества.

Мемориал стал первым из 120 комплексов по всей стране, которые «Газпром» подключает к природному газу в честь 80-летия Победы. Для этого частицу пламени от первого в стране Вечного огня мемориала на Марсовом поле доставили из Санкт-Петербурга в село Майма Республики Алтай в специальной лампаде.

Вице-премьер торжественно запустил газопровод для обеспечения сетевым газом почти 780 домовладений жилого микрорайона №34 Горно-Алтайска. В церемонии пуска газа также приняли участие глава Республики Алтай Андрей Турчак и члены правительства республики, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

По словам вице-премьера, газификация Горно-Алтайска будет завершена к августу 2025 года.

«Уже подведена магистральная и внутрипоселковая инфраструктура. Жители подают заявки на подключение газа – более экологичного и дешёвого источника энергии. Социальная догазификация реализуется “Газпромом„ по решению Президента с 2021 года, поддержана Правительством и “Единой Россией„», – сказал Александр Новак, поблагодарив строителей за возведение газовой инфраструктуры.

Александр Новак провёл совещание по газификации Республики Алтай с участием главы региона Андрея Турчака, мэра Горно-Алтайска Ольги Сафроновой. Участники обсудили ход социальной догазификации в республике, а также применение мер поддержки льготных категорий граждан при технологическом присоединении.

«Ход газификации и социальной догазификации находится на особом контроле Президента и Председателя Правительства. На конец 2024 года уровень газификации в стране составил 74,7%, стоит задача довести этот показатель до 83%. В прошлом году сетевой газ подведён к границам более 303 тыс. участков. Продолжается перевод на сетевой газ медицинских и образовательных учреждений. По поручению Президента в программу включены СНТ», – отметил вице-премьер, открывая совещание.

В ходе рабочей встречи Александра Новака с главой Республики Алтай обсуждалось социально-экономическое развитие региона и планы по развитию его системы электроснабжения.

Вице-премьер провёл совещание по вопросам текущего функционирования и перспективного развития электроэнергетического комплекса Республики Алтай с участием представителей Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, региональных властей, а также компаний ПАО «Россети» и АО «СО ЕЭС». На совещании обсудили необходимость увеличения мощностей энергосистемы региона для подключения новых потребителей, особенно в туристической сфере. Алтай активно развивает туризм, что повышает востребованность электрификации в этом виде экономической деятельности – это касается курортных кластеров, отелей и сопутствующей инфраструктуры.

В настоящее время электросетевое оборудование на территории Республики Алтай, работает в режиме повышенных нагрузок. Александр Новак поручил обеспечить разработку предварительного технико-экономического обоснования комплексного развития электроэнергетики региона за счёт строительства новых объектов электросетевого хозяйства и рассмотреть варианты частичного покрытия перспективного спроса за счёт возобновляемых источников электрической энергии – строительства солнечных электростанций, малых гидроэлектростанций, а также за счёт накопителей электроэнергии.