До конца 2026 года в ЕАО отремонтируют более 40 км трассы Р-297 Амур

В Еврейской автономной области до конца 2026 года планируют отремонтировать более 40 км федеральной трассы Р-297 «Амур». Об этом стало известно в ходе рабочей встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с врио губернатора ЕАО Марией Костюк, передает пресс-служба Росавтодора.

Роман Новиков подчеркнул, что своевременный ремонт и качественное содержание подведомственной сети дорог являются залогом безопасного и комфортного передвижения автолюбителей. В регионе до конца 2026 года будет выполнен ремонт трех участков трассы Р-297 «Амур» общей протяженностью 43,2 км. Работы пройдут на отрезках с 1846-го по 1865-й км, с 1902-го по 1908-й км и с 1971-го по 1992-й км.

Мария Костюк добавила, что ремонт данных участков дороги «Амур», которая является составной частью евроазиатского международного транспортного коридора «Транссиб», будет способствовать улучшению логистики и, как следствие, росту экономического потенциала области.

В ходе встречи также обсудили устройство многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) на трассе Р-297 «Амур». Реализация этого направления деятельности в ЕАО позволит сделать поездки более комфортными, а также будет способствовать увеличению туристического потока.

Отдельное внимание уделили вопросу увеличения доли региональных дорог опорной сети ЕАО, соответствующих нормативным требованиям. Большое значение для субъекта имеет и модернизация искусственных сооружений. Так, согласно шестилетнему плану дорожной деятельности в ЕАО на 2025-2030 годы предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Бира. Старое сооружение, построенное в 1960-х годах, перестало отвечать современным требованиям.

Кроме того, на встрече обсудили итоги национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2019 по 2024 годы по БКД в Еврейской автономной области в нормативное состояние привели более 173 км региональной и местной дорожной сети (87 км из них - в Биробиджане). Особое внимание уделили дороге «Биробиджан - Унгун - Ленинское», которая имеет ключевое значение для региона: она связывает международный пункт пропуска «Нижнеленинское» с городом Биробиджан, а также обеспечивает проезд между селами и районами.

Также по нацпроекту привели к нормативу шесть мостов общей протяженностью более 300 км: это переправа через реку Икуру на Восточном подъезде к Биробиджану, четыре перехода на дороге «Биробиджан - Унгун - Ленинское», мост через реку Малая Самара на трассе «Биробиджан - Амурзет».

Ранее сообщалось, что Правительство России поддержит концессионные дорожные проекты на Дальнем Востоке, в числе которых строительство моста через Биру в Биробиджане и реконструкция участка дороги «Биробиджан - Унгун - Ленинское» в ЕАО.