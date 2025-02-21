«Росатом» создает площадку для формирования перечня практических задач применения квантовых технологий в российской экономике
Накануне на стартовавшем в Москве Форуме будущих технологий при поддержке госкорпорации «Росатом» прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей». Повестку дискуссии определили вопросы практического применения квантовых технологий в российской экономике и социальной сфере.
Участники сессии отметили российский рывок в области квантовых вычислений, который был совершен учеными и инженерами за период с 2020 по 2024 годы в рамках одноименной дорожной карты под эгидой госкорпорации. Россия, наряду с США и Китаем, вошла в тройку стран-лидеров, в которых созданы работающие квантовые вычислители на четырех приоритетных платформах – ионах, атомах, фотонах, сверхпроводниках. Также за этот период Россия стала одной из шести стран, которые обладают квантовыми компьютерами объемом 50 кубитов и выше.
Вместе с тем, главным вызовом нового этапа отечественного «квантового проекта» на горизонте 2030 года участники сессии назвали овладение практикой применения квантовых технологий. Это позволит создать в стране полномасштабную квантовую индустрию и рынок квантовых технологий.
Проектирование индустриального применения «квантов» параллельно с развитием квантового компьютера позволит России одной из первых в мире начать внедрение квантовых технологий в промышленности и получить новые возможности повышения эффективности ключевых отраслей экономики.
Директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева рассказала, что для решения данной задачи «Росатом» создает коммуникационную площадку и приглашает широкий круг компаний присоединиться к совместной работе по формированию странового перечня практических задач для применения квантовых вычислений.
«Мы должны сформулировать для себя перечень индустриальных задач, в решении которых мы будем применять квантовые технологии. Сейчас все понимают, что квантовые технологии нужны, но многие задаются вопросом об их будущем применении. Целесообразно этот перечень индустриальных задач институализировать, чтобы к нему можно было обращаться. В том числе, планировать научные исследования, исходя из понимания, что для ряда задач у нас уже есть технологии, для каких-то – ещё нет, но мы над ними работаем, а для каких-то, возможно, надо стартовать новые проекты», - отметила она.