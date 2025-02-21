«Росатом» создает площадку для формирования перечня практических задач применения квантовых технологий в российской экономике

Накануне на стартовавшем в Москве Форуме будущих технологий при поддержке госкорпорации «Росатом» прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей». Повестку дискуссии определили вопросы практического применения квантовых технологий в российской экономике и социальной сфере.

Участники сессии отметили российский рывок в области квантовых вычислений, который был совершен учеными и инженерами за период с 2020 по 2024 годы в рамках одноименной дорожной карты под эгидой госкорпорации. Россия, наряду с США и Китаем, вошла в тройку стран-лидеров, в которых созданы работающие квантовые вычислители на четырех приоритетных платформах – ионах, атомах, фотонах, сверхпроводниках. Также за этот период Россия стала одной из шести стран, которые обладают квантовыми компьютерами объемом 50 кубитов и выше.

Вместе с тем, главным вызовом нового этапа отечественного «квантового проекта» на горизонте 2030 года участники сессии назвали овладение практикой применения квантовых технологий. Это позволит создать в стране полномасштабную квантовую индустрию и рынок квантовых технологий.

Проектирование индустриального применения «квантов» параллельно с развитием квантового компьютера позволит России одной из первых в мире начать внедрение квантовых технологий в промышленности и получить новые возможности повышения эффективности ключевых отраслей экономики.

Директор по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева рассказала, что для решения данной задачи «Росатом» создает коммуникационную площадку и приглашает широкий круг компаний присоединиться к совместной работе по формированию странового перечня практических задач для применения квантовых вычислений.