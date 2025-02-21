«Россети Тюмень» направили более 65 млн рублей на реконструкцию ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Линейный объект участвует в схеме электроснабжения Усть-Балыкского месторождения нефти и порядка 30 тысяч жителей города Нефтеюганска. Стоимость реализации инвестпроекта составила свыше 65 млн рублей.

В ходе реконструкции почти километрового участка воздушной линии специалисты сократили длину двух пролетов ЛЭП. Для этого установили дополнительные металлические опоры высотой с 11-ти этажный дом и общей массой свыше 20 тонн. Анкерно-угловые конструкции выполнены из стали с антикоррозионным покрытием и способны выдерживать низкие температуры, характерные для суровой северной зимы.

Энергетики смонтировали на линии более шести километров сталеалюминевого провода массой более 3,6 тонны, 502 стеклянных изолятора, 59 гасителей вибрации, 430 метров грозотроса и 84 птицезащитных устройства. Реконструируемый участок ЛЭП расположен в болотистой местности, в связи с этим основные строительно-монтажные работы выполнялись в зимнее время. Для доступа к объекту специалисты построили автозимник протяженностью 3,2 км и 530 метров лежневых дорог.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют функционирование электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные на линии электропередачи 110 кВ «Ленинская – Нефтеюганская» работы позволили компании повысить надежность электроснабжения потребителей в основном нефтедобывающем регионе РФ.