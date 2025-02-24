Деловые мероприятия Cabex-2025: наука, техника, производство и перспективные технологии будущего

Уже через три недели, 18 марта, в «Экспоцентре» откроется выставка Cabex-2025. В этом году для посетителей Cabex подготовлена насыщенная деловая программа — в рамках выставки пройдут две конференции.

На ставшей уже традиционной Научно-технической конференции имени профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» планируется провести анализ рынка, также будут представлены новые разработки кабельных, электромонтажных и электротехнических изделий и рассмотрены вопросы господдержки и госконтроля.

Конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды», позволит участникам и посетителям выставки заглянуть в завтрашний день кабельной отрасли.

Программа деловых мероприятий

18 марта

11:00–11:30 – Торжественное открытие выставки Cabex-2025. В рамках церемонии состоится вручение награды «Персона года 2024».

11:30–17:00 – Международная научно-техническая конференция имени профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство».

В числе ключевых тем:

Государственная поддержка российских предприятий;

Эксперимент по возвращению госконтроля за кабельной продукцией;

Анализ рынка КПП в 2024 году и перспективы в 2025 г.;

Работы в области энергетических, сверхпроводящих, оптических и телекоммуникационных кабелей;

Новые электромонтажные изделия и технологии их монтажа.

17:00–18:00 – Подведение итогов конкурса RusСable PR-Challenge 2025.

19 марта

10:55–15:00 – Конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды».

10:55–15:00 – Сессия «Основные тренды развития общества и промышленности в будущем. Телеком, ПО, ИИ, цифровые сервисы и кибербезопасность».

Вопросы для обсуждения:

Глобальные тренды будущего.

Перспектива развития ИИ.

Развитие сегмента робототехники.

Развитие сегмента Iot.

Производители кабеля в эпоху интеллектуального строительства: цифровизация как ключ к лидерству.

Развитие сегмента E-com и Маркетплейсов.

Цифровая трансформация.

В числе спикеров — Данила Медведев, ведущий российский футуролог, философ и трансгуманист.

15:30–17:20 – Сессия «Прогнозы развития энергетики, строительного сегмента и транспорта. Умные города и транспортные системы. Высокоскоростной транспорт. Развитие сегмента газовой small scale электрогенерации».

Вопросы для обсуждения:

Химические источники тока. Проблема развития производства в России.

Беспилотные летательные аппараты.

Тренды в девелопменте.

Оперативное управление сроками строительства в девелопменте.

20 марта

11:00–14:00 – Продолжение конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды».

Вопросы для обсуждения:

Повестка устойчивого развития (Повестка 2030). План международного союза электросвязи (МСЭ) по ее имплементации.

Новые материалы для кабельной промышленности.

14:00–14:30 – Церемония награждения победителей конкурса «Лучший инновационный продукт-2024».

14:30–16:40 – Завершающая сессия конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды».

Вопросы для обсуждения:

Экономика ВИЭ для промышленных предприятий.

Развитие транспортных систем.

Морской кабель.

В качестве спикеров в деловой программе выступят представители профессиональных ассоциаций, научно-технические специалисты, отраслевые эксперты, представители профильных предприятий и государственных структур.

В Cabex-2025 принимают участие активные игроки кабельного рынка, в том числе компании «Акрон Холдинг», «Альфакабель», «Башпласт», «Гавари Компаундс», «Генезис», «Герда», «Изолятор-Акс», «Камкат», «Камский Кабель», «KLG Group», «Людиновокабель», «ОКБ КП», «Полипластик НПП», «Prysmian Group», «Рика Групп», «РКС-Пласт», «Сарансккабель», «Sigma Corporation», «Смоленскэлектрокабель», «Спецполимермаш», «Томсккабель», «Транскул», «Трансэнерго», «Ункомтех», «Уралэлектромедь», «Цветлит», «Эко Компаунд Групп», «Элемента Групп», «Электротехмаш», «Элинар», «Эм-Кабель», «Энергоинновации», «Энергокабель» и многие другие.

Выставка Cabex-2025 формирует будущее кабельной отрасли. Приглашаем специалистов, экспертов и представителей бизнеса посетить это масштабное событие.

Посещение деловой программы — бесплатно по билету на выставку Cabex-2025.

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