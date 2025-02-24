Голосуй, или проиграешь, креативно или корпоративно? Как устроен конкурс RusCable PR-сhallenge 2025

С 2018 года RusCable.Ru проводит конкурс на лучшую пресс-службу и отраслевой отдел маркетинга RusCable PR-сhallenge. Конкурс, зародившийся, как небольшая промоактивность на выставке Cabex 2018 и изначально называвшийся именно Cabex PR Challenge уже давно перешел из исключительно “выставочного” мероприятия и превратился в единственную профессиональную релевантную премию для представителей кабельного бизнеса, электротехники и околокабельного телекома.

История конкурса

На самом деле история премия RusCable PR-сhallenge — начинается 2006 года, когда RusCable.Ru впервые провел конкурс RCWA (RusCable Web Awards), затем 2008 год и второй конкурс RCWA, а после почти 10-летнего перерыва RusCable.Ru совместно с Cabex организовали и провели уже новый конкурс Cabex PR-сhallenge в 2018 году, который теперь проводится ежегодно. За годы проведения конкурс обзавелся фирменным стилем, маскотом, своими традициями и особенностями. Главным символом и темой остались гонки - маскот конкурса - это гонщик, некое воплощение бесконечной гонки за успехом, охватами, упоминаниями и, конечно, конверсиями и признанием. Логотипы компаний-победителей наклеиваются на шлем, а имена лучших маркетологов и PR-специалистов, названия самых ярких компаний и брендов навсегда попадают в зал славы конкурса.

Главные принципы PR Challenge

Главный принцип — побеждает креатив, смелость, новизна. Конкурс не является битвой “рекламных бюджетов”. Главная задача это развитие творческого подхода в профессии, распространение лучших практик, популяризация профессии и всего спектра кабельного и электротехнического бизнеса. Неформальный слоган “Быть кабельщиком — круто!” отлично описывает главные принципы конкурса и судейства. Нет ограничений по форматам, нет ограничений по бюджетам проектов, главное - эффективность и креативные подходы, которые помогают развивать отрасль.

Еще один важный принцип — формирование жюри из победителей прошлых сезонов конкурса и регулярное обновление жюри. 50% голосующих членов жюри — это обязательно практикующие маркетологи, креативщики и PR-специалисты, а вторые 50% представители рынка - руководители отраслевых союзов, эксперты из СМИ и медиасферы.

Шесть номинаций. Три народные. 24 победителя

В конкурсе RusCable PR-сhallenge сезона 2025 года будут определены победители по шести экспертным номинациям с дипломами 1, 2 и 3-й степени и по трем номинациям в народном голосовании. Каждая номинация — это своеобразная дисциплина, но часто победителями становятся мультидисциплинарные проекты, которые охватывают все возможности медиаиндустрии и омни-канального продвижения отраслевого контента.

Экспертные номинации RusCable PR-сhallenge 2025:

SMM Challenge - Лучшие соцсети. Чей контент в соцсетях попал прямо в сердце и разум аудитории? Social&HR Challenge - Лучший соцпроект. Награда за лучшее социальные, благотворительные, общественные проекты и HR-проекты и инициативы PR Сhallenge - Лучший PR-проект. Награда за лучший рекламный и PR-проект Video Challenge - Лучшее видео. Награда за лучшие корпоративные и рекламные видео Audio Challenge - Аудиореклама и подкасты. Награда за лучшую аудиорекламу, радиоэфир или подкаст Web Сhallenge - Лучший сайт, приложение или web-сервис. Награда за лучшие корпоративные сайты, сервисы и электронную коммерцию

Специальные номинации RusCable PR Challenge 2025:

Cabex Challenge - Лучший стенд, подготовка и проведение выставки Cabex. Экспертная номинация от организатора выставки Cabex компании МВК, Ассоциации “Электрокабель” и ВНИИКП. Design Challenge - Лучший дизайн. Экспертная номинация от студии премиального дизайна RC3D.ru Осторожно! Кабель! Специальная “антипремия” от RusCable Live за самую громкую, яркую и необычную историю, связанную с контрафактом, фальсификатом и другими “зашкварами” на кабельном рынке.

Голосуй, или проиграешь! Народное голосование

Конкурс RusCable PR Challenge является открытым соревнованием, где в народном голосовании может победить может абсолютно любая компания или креатив, главное, чтобы за Вас проголосовало как можно больше посетителей сайта открытого голосования. Подать номинацию можно за любой проект без каких-либо органичений, а у каждого посетителя есть возможность проголосовать за три любые компании в трех “народных” номинациях. Так мы узнаем, кто действительно народный любимчик, кто умеет правильно агитировать за себя и реализовывать эффективные стратегии партизанского маркетинга.

В народном голосовании идет голосование по трем номинациям: SMM Challenge (Лучшие соцсети), Social&HR Challenge (Лучший соцпроект), PR Сhallenge (Лучший PR-проект) Награда за лучший рекламный и PR-проект. Номинировать на премию или проголосовать за любую компанию можно на странице голосования.

Церемония награждения

Открытая церемония награждения победителей состоится на главной сцене выставки Cabex 2025 в первый день 18 марта в 17-00. В программе фирменные заставки и юмор конкурса, объявление победителей, официальные и не очень поздравления, яркая фотосессия и, конечно, сюрпризы от команды RusCable.Ru. Церемонию может посетить любой участник и посетитель выставки Cabex 2025.

Что нужно сделать прямо сейчас

Для получения электронного билета на выставку Cabex и посещения церемонии нужно зарегистрироваться на Cabex 2025. Промокод для бесплатного билета ruscable25.

Голосуйте за своих или добавьте свою компанию в народном голосовании https://cabex.ruscable.ru/challenge

Посетите “Зал славы”, чтобы узнать победителей прошлых лет https://cabex.ruscable.ru/challenge/pr_archive

Все подробности о конкурсе, номинациях, правилах и жюри на официальном сайте конкурса https://cabex.ruscable.ru/challenge