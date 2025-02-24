Компания NKT расширяет производство: два завода открыты, третий вскоре будет открыт

Инвестиции компании NKT в производственные предприятия в г. Велке-Мезиржичи (Velke Meziříčí) в Чехии и г. Фалун (Falun) в Швеции произведены в рамках трёх инвестиционных программ по расширению производства кабелей среднего напряжения, объявленных 4 апреля 2024 года, которые направлены на удовлетворение растущего спроса и поддержание сильных позиций на рынке. Как сообщалось ране

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