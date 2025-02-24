НПО «Фариаль» приглашает на свой стенд на выставке Cabex-2025

Компания НПО «Фариаль», ведущий производитель кабельно-проводниковой продукции, примет участие в 23-й международной выставке Cabex-2025, которая пройдет с 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум» (Москва).

Компания представляет широкий спектр LAN-кабелей, разработанных с учетом самых современных требований и стандартов. Участники и гости выставки смогут ознакомиться с последними разработками НПО «Фариаль» в области производства LAN-кабеля. Специалисты компании будут рады пообщаться с посетителями выставки и проконсультировать по вопросам выбора оптимальных решений для различных задач.