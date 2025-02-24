Новая серия суппортов DLP под брендом Daccord

24 февр. 2025, 14:48
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Источник:
Daccord
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Компания Daccord представлят долгожданную новинку - суппорты DLP для электроустановочных изделий серии MOSAIC на 2 и 4 модуля под брендом Daccord!

Продукция совместима с кабель-каналами DLP шириной крышки 65мм и размерами оснований 35х80мм, 50х80мм, 50х105мм, 50х150мм, 65х150мм.

Дополнительно, возобновляются поставки суппорт-рамки на 6 модулей для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм под брендом Legrand.

Среди преимуществ новой серии суппортов DLP:

  • высококачественный материал – цвет рамки статичен на протяжении срока эксплуатации;
  • прочная конструкция суппорта - надежная фиксация в основании кабель-канала;
  • многоблочная установка – крепление «ласточкин хвост» позволяет соединять несколько суппортов с ЭУИ MOSAIC в ряд, обеспечивая идеальную стыковку рамок и внешнюю эстетику;
  • легкий монтаж – простое защелкивание суппорта в кабель-канал;
  • локальное производство на собственном предприятии Группы компаний Daccord в г. Ульяновске.

Новые суппорты - рамки сохраняют преемственность высоких стандартов качества, безопасности и полностью идентичны суппортам от Legrand, при этом цены новую продукцию стали доступнее до -27%

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ДАККОР
Daccord® — это новый бренд электротехнических изделий, который пришел на смену бренду Legrand на российском рынке. Daccord производит и поставляет оборудование и комплексные решения для жилых, коммерческих, административных и промышленных объектов.