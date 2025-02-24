Первый в истории Богословского кабельного завода турнир по бильярду: Заряд бодрости и духа ко Дню защитника Отечества

24 февр. 2025, 16:45
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Источник:
Богословский кабельный за...
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22 февраля 2025 года вошло в историю ООО «Богословский кабельный завод» – состоялся первый, ставший настоящим праздником, турнир по бильярду, посвященный Дню защитника Отечества. Звуки ударов кия, напряжённые взгляды, эмоциональная поддержка после метких ударов – всё это создавало неповторимую атмосферу спортивного праздника. Все участники турнира продемонстрировали мастерство владения кием, взаимную поддержку и уважение к соперникам.

Бронзовые медали завоевали Дмитрий Паздников и Марк Горчаев. Каждый их удар был просчитан, каждое движение отточено. Участники продемонстрировали настоящий бойцовский характер и мастерство.

Серебряным призером турнира стал Олег Копырин. Неповторимая игра отличалась высоким уровнем мастерства и доставляла зрителям массу удовольствия.

Золото турнира и звание чемпиона заслуженно достались Якову Еловченко. Стратегическое мышление и хладнокровие в решающие моменты принесли заслуженную победу.

Поздравляем победителей! Этот результат – не только личное достижение, но и вдохновляющий пример, способствующий развитию спортивного духа в коллективе.

Турнир стал возможен благодаря отлаженной работе многих сотрудников завода. Благодарим каждого, кто внес свой вклад в организацию и проведение этого мероприятия. Особая благодарность исполнительному директору Сафронову А.С. за поддержку и мотивацию развития корпоративной культуры. Мы уверены, что в будущем нас ждут еще более масштабные и интересные спортивные мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни и укрепление корпоративной культуры.

Вместе мы – команда! С Днём защитника Отечества!

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Богословский кабельный завод
Богословский кабельный завод - производитель инновационной кабельно-проводниковой продукции с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов. Продукция выпускается из уникальных алюминиевых сплавов, что позволяет сохранить и улучшить эксплуатационные характеристики кабеля, снизить стоимость продукции на 30-50 % относительно медьсодержащих аналогов.  