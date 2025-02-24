Первый в истории Богословского кабельного завода турнир по бильярду: Заряд бодрости и духа ко Дню защитника Отечества

22 февраля 2025 года вошло в историю ООО «Богословский кабельный завод» – состоялся первый, ставший настоящим праздником, турнир по бильярду, посвященный Дню защитника Отечества. Звуки ударов кия, напряжённые взгляды, эмоциональная поддержка после метких ударов – всё это создавало неповторимую атмосферу спортивного праздника. Все участники турнира продемонстрировали мастерство владения кием, взаимную поддержку и уважение к соперникам.



Бронзовые медали завоевали Дмитрий Паздников и Марк Горчаев. Каждый их удар был просчитан, каждое движение отточено. Участники продемонстрировали настоящий бойцовский характер и мастерство.

Серебряным призером турнира стал Олег Копырин. Неповторимая игра отличалась высоким уровнем мастерства и доставляла зрителям массу удовольствия.

Золото турнира и звание чемпиона заслуженно достались Якову Еловченко. Стратегическое мышление и хладнокровие в решающие моменты принесли заслуженную победу.