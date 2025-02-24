СКТ Групп — участник выставки Cabex-2025

СКТ Групп приглашает посетить свой стенд на 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex-2025.

Даты проведения: 18–20 марта 2025 года.

Место проведения: Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», стенд №132 АКРОН Холдинг.

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Компания СКТ Групп представит на Cabex-2025:

Кабели силовые и контрольные общепромышленного назначения, кабели силовые и контрольные для объектов Росатома.

Кабели геофизические.

Кабели судовые, в пластмассовой и резиновой изоляции, в том числе, в безгалогенном и огнестойком исполнении

Огнестойкие кабельные линии.

Новинка «СКТ Групп»! ПВХ пластикаты и компаунды собственного производства.

В этом году кабельно-проводниковую продукцию, оборудование и материалы для производства кабеля на выставке представят более 260 компаний — посетители смогут получить полное представление о состоянии кабельной промышленности, новых технологиях и ключевых игроках рынка.

В рамках деловой программы Cabex наряду с традиционной тематикой, представленной на научно-технической конференции им. профессора И.Б. Пешкова, будут рассмотрены глобальные тренды развития кабельных технологий — на конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды» эксперты детально разберут ключевые тренды применения кабельных технологий на ближайшие 10 лет с учетом развития цифровизации, искусственного интеллекта и энергетики будущего.

Получить бесплатный билет на выставку можно по промокоду ruscable25.

Ссылка: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx