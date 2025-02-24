СКТ Групп — участник выставки Cabex-2025
СКТ Групп приглашает посетить свой стенд на 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex-2025.
Даты проведения: 18–20 марта 2025 года.
Место проведения: Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», стенд №132 АКРОН Холдинг.
Компания СКТ Групп представит на Cabex-2025:
- Кабели силовые и контрольные общепромышленного назначения, кабели силовые и контрольные для объектов Росатома.
- Кабели геофизические.
- Кабели судовые, в пластмассовой и резиновой изоляции, в том числе, в безгалогенном и огнестойком исполнении
- Огнестойкие кабельные линии.
- Новинка «СКТ Групп»! ПВХ пластикаты и компаунды собственного производства.
В этом году кабельно-проводниковую продукцию, оборудование и материалы для производства кабеля на выставке представят более 260 компаний — посетители смогут получить полное представление о состоянии кабельной промышленности, новых технологиях и ключевых игроках рынка.
В рамках деловой программы Cabex наряду с традиционной тематикой, представленной на научно-технической конференции им. профессора И.Б. Пешкова, будут рассмотрены глобальные тренды развития кабельных технологий — на конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды» эксперты детально разберут ключевые тренды применения кабельных технологий на ближайшие 10 лет с учетом развития цифровизации, искусственного интеллекта и энергетики будущего.
Получить бесплатный билет на выставку можно по промокоду ruscable25.