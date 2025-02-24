СКТ Групп — участник выставки Cabex-2025

24 февр. 2025, 15:30
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
СКТ Групп
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СКТ Групп приглашает посетить свой стенд на 23-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex-2025.

Даты проведения: 18–20 марта 2025 года.

Место проведения: Москва, Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум», стенд №132 АКРОН Холдинг.

Как добраться>>

Компания СКТ Групп представит на Cabex-2025:

  • Кабели силовые и контрольные общепромышленного назначения, кабели силовые и контрольные для объектов Росатома.
  • Кабели геофизические.
  • Кабели судовые, в пластмассовой и резиновой изоляции, в том числе, в безгалогенном и огнестойком исполнении
  • Огнестойкие кабельные линии.
  • Новинка «СКТ Групп»! ПВХ пластикаты и компаунды собственного производства.

В этом году кабельно-проводниковую продукцию, оборудование и материалы для производства кабеля на выставке представят более 260 компаний — посетители смогут получить полное представление о состоянии кабельной промышленности, новых технологиях и ключевых игроках рынка.

В рамках деловой программы Cabex наряду с традиционной тематикой, представленной на научно-технической конференции им. профессора И.Б. Пешкова, будут рассмотрены глобальные тренды развития кабельных технологий — на конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды» эксперты детально разберут ключевые тренды применения кабельных технологий на ближайшие 10 лет с учетом развития цифровизации, искусственного интеллекта и энергетики будущего.

Получить бесплатный билет на выставку можно по промокоду ruscable25.

Ссылка: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

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Современные кабельные технологии (СКТ) SKT Group
Компания SKT Group управляет кабельно-проводниковыми активами ГК AKRON HOLDING в Северо-Западном федеральном округе. В состав SKT Group входят предприятие «ПСКОВКАБЕЛЬ» (г. Псков). Продукция SKT Group изготавливается и сертифицируется в соответствии с ГОСТ и ТУ ВНИИКП 16-705.499-2010 и 16.K71-310-2001 SKT Group входит в состав ассоциации Электрокабель и поддерживает инициативу по борьбе с фальсификатом «Кабель без опасности».