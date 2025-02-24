Стартовал ремонт моста на участке реконструкции трассы Р-239 в Татарстане

В Республике Татарстан начался ремонт моста через реку Меша на федеральной трассе Р-239 «Казань - Оренбург». Его приведут к нормативу в рамках реконструкции участка дороги с 20-го по 43-й км со строительством обхода села Сокуры. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщила пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

К ремонту искусственного сооружения приступили после открытия движения по новому построенному пятипролетному железобетонному мосту через Мешу. Сейчас специалисты разбирают береговые опоры старого мостового перехода. В ходе ремонта предстоит отремонтировать восемь опор - устроить стойки промежуточных опор, ригели, подферменники и смонтировать железобетонные балки пролетного строения. Затем выполнят их омоноличивание.

Для выравнивания поверхности основания каркас зальют бетоном. На пролетном строении устроят деформационные швы, нанесут гидроизоляцию, уложат защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Также выполнят покраску опор и пролетного строения. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют линии электроосвещения и нанесут разметку. В рамках экологических мероприятий устроят очистные сооружения.

Завершить ремонт искусственного сооружения планируют в ноябре 2025 года.

Напомним, реконструкция трассы Р-239 со строительством обхода села Сокуры в Татарстане ведется с конца 2023 года. Проектом предусмотрено устройство автодороги, возведение двух мостов, шести путепроводов, четырех разноуровневых развязок и двух разворотных съездов. В результате выполненных работ категория участка дороги с 20-го по 43-й км повысится с III до IБ, а 6-километровый обход позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта.

Полностью завершить реализацию проекта планируют в октябре 2026 года. Стоимость работ оценивается в 19,2 млрд рублей.