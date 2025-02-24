Завод «Энергокабель» приглашает посетить выставку Cabex 2025

С 18 по 20 марта 2025 года АО «Завод «Энергокабель» примет участие в Международной выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2025».

Место проведения:

Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум», стенд № С261

Время работы выставки:

18 марта 10:00–18:00

19 марта 10:00–18:00

20 марта 10:00–16:00

На стенде будут представлены образцы кабельной продукции: кабель силовой на напряжение до 6 кВ, кабели контрольные, провода и кабели для электрических установок, кабели для систем пожарной сигнализации, малогабаритные, для цепей управления и контроля, для систем управления и сигнализации, кабели телефонные, кабели для метрополитена, кабели монтажные и гибкие кабели.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, используйте промокод rusсable25 при получении электронного билета, перейдя по ссылке cabex.ru. Вы также можете переслать данное приглашение Вашим коллегам, которые смогут воспользоваться тем же промокодом.

Как добраться

Общественный транспорт:

Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.

Вход на территорию ЦВК «Экспоцентр» со стороны Западного входа, через павильон 7.

Личный транспорт: