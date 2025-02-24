Готовность участка трассы Дюртюли-Ачит в Республике Башкортостан превысила 70%

Продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Одним из ее ключевых элементов является автомагистраль Дюртюли – Ачит, которая проходит, в том числе, по территории Республики Башкортостан. Готовность участка в границах этого региона составляет 72%.

Строительно-монтажные работы идут полным ходом несмотря на низкие температуры. Так, на территории Башкирии строители выполняют все виды работ за исключением укладки асфальтобетона. На сегодня в ходе устройства всех конструктивных слоев дорожной одежды уже произвели выемку более 20 млн кубометров грунта и соорудили свыше 12 млн кубометров насыпи. Параллельно с этим на объекте строятся инженерные сети. В настоящее время проложили более 610 тыс. м кабельных линий электропередач, 188 тыс. м самонесущих изолированных проводов, а также 46 тыс. м дождевой канализации. Кроме того, для обеспечения безопасного движения водителей в темное время суток установлено 5 тыс. опор освещения и светильников.

Выполнение объемного комплекса работ в зимний период требует дополнительных технических решений. Так, для непрерывного строительства мостов, путепроводов и экодуков возводятся специальные каркасные конструкции, чтобы поддерживать внутри плюсовую температуру. «Тепляк» в виде шатра ставится на деревянные брусья, из них делают опоры, на которые натягивают теплоизоляционный материал. Так удается поддерживать постоянную положительную температуру. И уже внутри этих конструкций выполняется устройство лежней и переходных плит с проведением бетонных и укрепительных работ. Это необходимо для того, чтобы материал набрал прочность и не замерз, влага внутри не кристаллизовалась, а бетон в дальнейшем не разрушался.

Плюсовую температуру поддерживают, пока бетон не наберет необходимую прочность. Как правило, для этого нужно 28 суток. На сегодня при возведении искусственных сооружений на объекте использовано порядка 176 тыс. кубометров бетона.

Автомагистраль Дюртюли – Ачит протяженностью 275 км войдет в состав продолжения скоростной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Она пройдет по территориям трех регионов: Республики Башкортостан, Пермского края и Свердловской области.