IEK GROUP — партнер Открытого турнира по русскому жиму

IEK GROUP выступила партнером Открытого турнира по русскому жиму в Подольске. Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества. В них приняли участие несколько десятков спортсменов-любителей.

Русский жим — относительно молодая дисциплина, которая тем не менее уже достаточно популярна. Интерес атлетов к этому виду спорта понятен. Для соревнований не требуется специальная экипировка, участвовать в них, согласно правилам Федерации русского жима, могут все желающие, независимо от возраста.

Задача спортсмена в русском жиме ― максимальное количество раз поднять (выжать) штангу, лежа на скамье. Победители определяются по «формуле коэффициента атлетизма»: вес штанги умножается на количество повторений и делится на собственный вес спортсмена. Тот, кто получил по этой формуле больше баллов, становится победителем в своей номинации.

IEK GROUP, как социально ответственный бизнес, выступает за развитие и популяризацию спорта. Компания сотрудничает с Федерацией лыжных гонок Тывы и Федерацией греко-римской борьбы г. Подольска. Теперь этот список пополнила Федерация русского жима.